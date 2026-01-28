América anuncia salida del directivo Diego Ramírez

Las Águilas del América publicaron un comunicado desde su página oficial en donde anuncian la salida de Diego Ramírez, quien fungiera como director deportivo del primer equipo varonil .

De acuerdo con la publicación, esta decisión tuvo la finalidad de continuar su crecimiento profesional "a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani".

Comunicado emitido por la escuadra azulcrema. ESPCIAL / Club América

En este boletín versa que Ramírez, en su primera etapa dentro del club, colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club, así como en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo Varonil.

En este comunicado, se le dio crédito por el tricampeonato alcanzado por el equipo de Coapa en la Liga MX. " Diego se ha caracterizado por su profesionalismo y búsqueda constante de la excelencia, por lo que estamos convencidos de que este cambio en su camino es un paso más hacia su consolidación como un ejecutivo de primer nivel en el futbol ".

Los rumores tras esta salida

David Medrano, periodista deportivo especializado en el balompié mexicano, aseveró que la salida de Ramírez del Coapa responde a un asunto más interno que aspiracional .

"El desgaste entre un técnico y un directivo es normal, y más entre un técnico exitoso que va saliendo campeón; se va haciendo más poderoso y el directivo va perdiendo fuerza".

El comunicador especuló que la relación laboral entre André Jardine y Diego Ramírez se había tornado insostenible, por lo que, aseguró, Joaquín Balcárcel, "el hombre fuerte del América", decidió que fuera al directivo y no al técnico que ha demostrado resultados, como el tricampeonato, durante su gestión en la cancha con las Águilas.

" Es evidente, alguien tenía que salir de la institución […]. Ni modo que quites al técnico tricampeón, ni modo que quites a Jardine después de todo lo que le ha dado al América ", dijo.

Sin otorgar detalles, Medrano compartió que se suscitaron "cosas complicadas" que ocasionaron un quiebre dentro de la administración del club de Coapa y que "finalmente terminan con la salida de Diego Ramírez como director de futbol del América".

QUÉ PASÓ EN EL AMÉRICA?

