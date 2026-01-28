El tenista serbio Novak Djokovic pasó a la Fase de Semifinales del Abierto de Australia 2026, luego de que Lorenzo Mussetti, quien había ganado los dos primeros sets (6-4, 6-3), se retiró de la competencia por una lesión .

Musetti, el quinto cabeza de serie, ganó los dos primeros sets, pero solicitó un receso médico para recibir tratamiento en la parte superior de la pierna derecha después de recibir un break en el tercer juego del tercero.

Djokovic, quien lideraba el tercer set 3-1, continuará su campaña por un título número 11 en Melbourne y un récord de grandes 25 títulos, pero dijo que esta vez tuvo suerte.

"Lo siento mucho por él. Fue un jugador mucho mejor (hoy) — yo iba camino a casa esta noche", señaló Djokovic.

El italiano Lorenzo Musetti (al centro) recibe asistencia médica durante su partido contra Novak Djokovic. EFE / J. Ross

Djokovic en Semis contra el defensor del título

El serbio jugará contra el ganador del Cuartos de Final del miércoles entre el número ocho Ben Shelton y el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner.

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentará a Alexander Zverev en la otra Semifinal, pactada para el viernes.

Así quedaron las Semifinales varonil del Abierto de Australia 2026

Viernes 30 enero

Carlos Alcaraz (España, 1) - Alexander Zverev (Alemania, 3)

Jannik Sinner (Italia, 2) - Novak Djokovic (Serbia, 4)

Las horas de cada partido están por definirse .

FF