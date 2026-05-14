No se vio en TV: así reaccionó Kevin Mier tras error ante Chivas | VIDEO

El primer juego de las semifinales entre Chivas y Cruz Azul terminó con un empate 2-2 marcado por polémicas arbitrales, oportunidades desperdiciadas y errores puntuales, entre ellos el del portero cementero Kevin Mier, que propició el primer gol del Guadalajara.

Mier fue exigido desde los primeros minutos por la intensidad que mostró Chivas, y al minuto 29 llegó la jugada clave.

Tras recuperar el balón, el Guadalajara se proyectó al frente con una triangulación entre Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Luis Romo. Este último intentó finalizar la jugada con un disparo débil a las manos de Kevin Mier; sin embargo, el portero colombiano no pudo sostener el balón y dejó el rebote a Santiago Sandoval, quien apareció entre dos defensores celestes para empujar la pelota al fondo de la portería.

Lo insólito de la falla impactó al propio Mier, quien después de recibir el gol caminó fuera de su área mientras se lamentaba y se recriminaba el error.

AYYYYY, KEVIN ��



Ojito con lo que hizo Kevin Mier luego de su error. ¡No se vio ni en televisión!



�� @Carlos_Ponz pic.twitter.com/xImLRS9tgH — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 14, 2026

Los errores de Kevin Mier en Cruz Azul

Kevin Mier es considerado uno de los mejores porteros de la Liga MX y pelea por un lugar como tercer guardameta de la selección de Colombia rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, también ha protagonizado errores memorables, por lo que parte de la afición cementera ha pedido el regreso de Andrés Gudiño, quien tuvo buenas actuaciones cuando suplió al colombiano.

En las semifinales del Clausura 2025, Mier provocó un penal que abrió la puerta a la remontada del América.

Durante el Apertura 2025, también fue duramente criticado por dos equivocaciones que permitieron al Atlas empatar 3-3 ante Cruz Azul.

Además, en la Leagues Cup de ese mismo año, un despeje equivocado derivó en el primer gol del Colorado Rapids, equipo que más tarde se impuso en penales. La Máquina quedó eliminada en fase de grupos tras ese partido.

