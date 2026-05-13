Joel Huiqui confía en Cruz Azul para la vuelta ante Chivas

Tras el empate 2-2 entre Cruz Azul y Guadalajara en la ida de las semifinales del Clausura 2026, el director técnico celeste, Joel Huiqui, reconoció que su equipo enfrentó dificultades durante el encuentro, principalmente por situaciones físicas y de salud de algunos jugadores.

En conferencia de prensa, Huiqui explicó que las complicaciones obligaron al cuerpo técnico a modificar aspectos del planteamiento inicial durante el partido disputado en el estadio Azteca.

“La liguilla es así. Siempre hay complicaciones cuando presentas un planteamiento de partido y sobre todo las lesiones”, señaló el entrenador. Además, destacó la respuesta de los futbolistas jóvenes que participaron en el compromiso, algunos de ellos con minutos por primera vez en la Primera División.

El técnico cementero indicó que una de las claves del planteamiento fue atacar por las bandas y aprovechar ciertas condiciones físicas y tácticas de sus jugadores.“El planteamiento fue simple, meter juego por fuera. Son partidos abiertos y Chivas es un equipo que te presiona, que juega intenso”, comentó.

Huiqui también valoró el desarrollo de la serie semifinal, la cual quedó abierta para el duelo de vuelta en Guadalajara. El estratega aseguró sentirse satisfecho con la respuesta de su plantel pese a las dificultades que enfrentaron durante el torneo. “Estoy muy contento con mi equipo. Ha demostrado que se ha levantado de muchos golpes duros y que está para campeonar”, afirmó.

Sin embargo, el entrenador reconoció que Cruz Azul todavía debe corregir algunos aspectos futbolísticos antes del encuentro definitivo en el estadio Jalisco. “El equipo está consciente de que hay que mejorar unos aspectos, esa es la realidad. Pero la serie está ahí”, explicó.

Finalmente, Huiqui mostró confianza de cara al compromiso del próximo sábado, donde Cruz Azul estará obligado a ganar para avanzar a la final del Clausura 2026. “Hemos ganado tres partidos y creo que no va a ser la diferencia el próximo sábado”, concluyó.