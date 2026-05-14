La actividad de futbol de este jueves 14 de mayo de 2026 presenta una jornada con encuentros de gran interés en distintas competencias nacionales e internacionales. Desde México hasta Europa y Sudamérica, el calendario ofrece partidos clave con presencia de ligas, copas y series definitivas que pueden marcar el rumbo de la temporada.

A lo largo del día habrá opciones para ver futbol en vivo con partidos correspondientes a semifinales, finales y compromisos de fase regular en diferentes torneos. Consulta la programación completa, horarios y canales de transmisión para no perder detalle de los encuentros más destacados de la jornada.

Partidos HOY jueves 14 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Semifinales

Pachuca vs Pumas | 19:00 | FOX One, FOX

Partidos HOY jueves 14 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Final

Monterrey vs América | 21:10 | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis

Partidos HOY jueves 14 de mayo de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

Valencia CF vs Rayo Vallecano | 11:00 | SKY Sports

Girona vs Real Sociedad | 12:00 | SKY Sports

Real Madrid vs Real Oviedo | 13:30 | SKY Sports

Partidos HOY jueves 14 de mayo de 2026 - Copa de Bélgica EN VIVO

Final

Saint-Gilloise vs Anderlecht | 07:00 | DAZN

Partidos HOY jueves 14 de mayo de 2026 - Copa do Brasil EN VIVO

Vitória vs CR Flamengo | 18:30 | ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos HOY jueves 14 de mayo de 2026 - League One EN VIVO

Bradford City vs Bolton Wanderers | 13:00 | Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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