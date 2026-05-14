La actividad de futbol de este jueves 14 de mayo de 2026 presenta una jornada con encuentros de gran interés en distintas competencias nacionales e internacionales. Desde México hasta Europa y Sudamérica, el calendario ofrece partidos clave con presencia de ligas, copas y series definitivas que pueden marcar el rumbo de la temporada.A lo largo del día habrá opciones para ver futbol en vivo con partidos correspondientes a semifinales, finales y compromisos de fase regular en diferentes torneos. Consulta la programación completa, horarios y canales de transmisión para no perder detalle de los encuentros más destacados de la jornada.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF