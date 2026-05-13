Milito evita hablar del arbitraje

Luego del empate 2-2 entre Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul en la ida de las semifinales del Clausura 2026, el director técnico rojiblanco, Gabriel Milito, evitó profundizar sobre el arbitraje encabezado por Maximiliano Quintero y prefirió centrar su análisis en el funcionamiento de su equipo.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio Azteca, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la polémica jugada del penalti que derivó en el empate cementero. Sin embargo, Milito dejó claro que no considera útil hablar públicamente de las decisiones arbitrales.

“Me gustaría dar una opinión, pero ya saben qué pienso de los arbitrajes. No va a modificar absolutamente nada”, comentó el estratega, quien decidió enfocar su mensaje en el desarrollo futbolístico del partido.

El técnico rojiblanco destacó el desempeño de sus jugadores en un encuentro donde Guadalajara tomó ventaja en dos ocasiones, aunque no logró conservar el marcador. Chivas volvió a mostrar intensidad en ataque y generó opciones constantes frente al arco celeste, en una serie que quedó abierta para definirse el próximo sábado en el estadio Jalisco.

Uno de los futbolistas más mencionados por Milito fue Santiago Sandoval, autor del primer gol rojiblanco tras aprovechar un error del guardameta Kevin Mier. El entrenador aseguró que el rendimiento del juvenil no representa ninguna sorpresa para el cuerpo técnico.

“Es un jugador que nos sorprendió desde la tarde que lo conocimos”, explicó Milito. “A pesar de su juventud, tiene una mentalidad importante además de talento”.

Sandoval ha ganado protagonismo en la fase final del torneo luego de las ausencias que ha sufrido Guadalajara por convocatorias y lesiones. En redes sociales, aficionados rojiblancos destacaron nuevamente la participación del canterano y el trabajo colectivo del equipo dirigido por Milito rumbo a la vuelta de la semifinal.

Chivas llegará al encuentro de vuelta con ventaja deportiva por su posición en la tabla. Un empate global le dará el pase a la final, mientras que Cruz Azul está obligado a ganar en Guadalajara para avanzar.

