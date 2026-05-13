Los Charros de Jalisco volvieron a caer en el estadio Francisco I. Madero y lo hicieron por una abrumadora pizarra de 10-4 ante los Saraperos de Saltillo, resultado con el que la novena coahuilense aseguró la serie y dejó en evidencia, una vez más, los problemas que atraviesa el conjunto albiazul en este arranque de campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El principal señalado de la noche fue César Gómez, quien cargó con la derrota tras una complicada apertura en la que nunca logró asentarse sobre la lomita. El derecho trabajó durante cuatro entradas y un tercio, lapso en el que permitió siete carreras, recibió 10 imparables y recetó seis ponches.

El daño fue hecho desde los primeros episodios, cuando la ofensiva local encontró la manera de castigarlo con batazos oportunos y constante tráfico en los senderos.

Pese a la mala salida de Gómez, la responsabilidad no recayó únicamente en el pitcheo. La ofensiva jalisciense volvió a quedarse corta y durante gran parte del encuentro fue controlada sin mayores complicaciones por el abridor de Saltillo, Erich Uelmen, quien firmó una sólida actuación de seis capítulos. El serpentinero apenas toleró tres hits, aceptó una carrera y ponchó a cuatro enemigos para encaminar a su equipo al triunfo.

En cuanto al relevo jalisciense, Anthony Vizcaya se subió al montículo con la principal misión de frenar el ataque local, pero tampoco pudo cumplir. En un episodio y dos tercios permitió tres anotaciones que fueron lapidarias para los visitantes.

Con el juego prácticamente decidido, los Charros intentaron reaccionar, pero la respuesta llegó hasta la novena entrada. Para entonces, la pizarra indicaba un abultado 10-1 y fue en ese momento cuando lograron fabricar un rally de tres anotaciones que solamente sirvió para decorar el marcador.

La respuesta tardía no alcanzó para meterse de lleno a la pelea ni para evitar una derrota dolorosa ante el equipo que llegó como el peor de la Zona Norte, mismo que, además, apenas logró ganar su primera serie de la campaña.

Ahora, los Charros buscarán evitar la barrida este jueves 14 de mayo, cuando se dispute el tercer juego de la serie a las 19:30 horas en territorio coahuilense.

