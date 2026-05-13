El Estadio Azteca volvió a verse lleno. Las tribunas estuvieron ocupadas desde antes del arranque y el ambiente recordó noches de Liguilla de otros tiempos. En la cancha, Cruz Azul y Club Deportivo Guadalajara empataron 2-2 en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026, en un partido marcado por errores, polémica y oportunidades desperdiciadas.

Guadalajara estuvo dos veces arriba en el marcador, pero nunca logró sostener la ventaja. Cada golpe rojiblanco encontró respuesta inmediata de La Máquina, que mantuvo viva la serie rumbo al duelo definitivo del próximo sábado en el Estadio Jalisco.

El primer aviso llegó con intensidad desde ambos lados. Chivas apostó por la velocidad y el juego vertical; Cruz Azul respondió con posesión y ataques por las bandas. El partido nunca cayó en pausas largas y las áreas tuvieron actividad constante.

Al minuto 29 apareció el primer error de la noche. Un disparo sin demasiado peligro terminó escapándose de las manos de Kevin Mier. La pelota quedó viva dentro del área y Santiago Sandoval aprovechó el rebote para empujar el 0-1 ante el silencio momentáneo del Azteca.

La ventaja duró poco. Cruz Azul adelantó líneas y encontró el empate al 37’. Carlos Rodríguez mandó un balón al área que parecía controlable para Óscar Whalley, pero el guardameta rojiblanco calculó mal y el esférico terminó dentro de la portería para el 1-1.

El complemento mantuvo el mismo ritmo. Chivas volvió a pegar primero cuando Ángel Sepúlveda apareció al 50’ para devolverle la ventaja al equipo de Gabriel Milito. Otra vez, la respuesta celeste llegó rápido.

La polémica apareció al 56’, cuando el silbante Maximiliano Quintero señaló un penalti tras una jugada apretada dentro del área rojiblanca. Las protestas de los jugadores de Chivas fueron constantes, mientras el árbitro mostró poco control del encuentro. Osinachi Ebere cobró desde los 11 pasos y marcó el 2-2 definitivo.

El partido mantuvo tensión hasta el final. Por momentos ambos equipos defendieron bien, pero ninguno dejó de atacar. Fue una semifinal abierta, con llegadas, presión alta y espacios en ambas áreas.

En la banca de Chivas también hubo preocupación. Richard Ledezma y Efraín Álvarez abandonaron el encuentro con molestias físicas y quedaron en duda para el partido de vuelta.

Todavía en los minutos finales, el joven delantero de Chivas, Sergio Aguayo tuvo el gol del triunfo para Guadalajara, pero su disparo salió desviado cuando tenía espacio dentro del área, ahogando el grito de gol de la parcialidad rojiblanca que se dio cita en el Coloso de Santa Úrsula.

La serie se definirá este sábado a las 19:07 horas en el Estadio Jalisco. A Chivas le basta empatar el marcador global para avanzar a la Final por su posición en la tabla, mientras que Cruz Azul necesita ganar por cualquier resultado para mantenerse con vida.

ALINEACIONES

CRUZ AZUL

PORTERO

23. Kevin Mier

DEFENSAS

3. Omar Campos

(67’ 18. L. Romero)

4. Willer Ditta

33. Gonzalo Piovi

MEDIOCAMPISTAS

16. Jeremy Márquez

8. Agustín Palavecino

(90’ 214. M. Levy)

19. Carlos Rodríguez

17. Amaury García

(90’ 170. A. Castro)

DELANTEROS

20. José Paradela

(78’ 10. A. Montaño)

29. Carlos Rotondi

11. Osinachi Ebere

(90’ 197. I. Silva)

D.T. Joel Huiqui

CHIVAS

PORTERO

13. Óscar Whalley

DEFENSAS

37. Richard Ledezma

(88’ 4. M. Tapias)

19. Diego Campillo

28. Fernando González

2. José Castillo

(79’ 3. G. Sepúlveda)

5. Bryan González

MEDIOCAMPISTAS

10. Efraín Álvarez

(46’ 24. M. Gómez)

6. Omar Govea

226. Santiago Sandoval

(80’ 31. Y. Padilla)

DELANTEROS

17. Ricardo Marín

(68’ 67. S. Aguayo)

20. Ángel Sepúlveda

D.T. Gabriel Milito

SV