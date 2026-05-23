No busques la mandíbula si quieres noquear, este es el punto exacto para ganar en el box

¿La mandíbula es el mejor objetivo para noquear a un rival? Durante años, esta ha sido una de las creencias más frecuentes por los pugilistas que apenas comienzan su carrera y por los deportistas de contacto. Sin embargo, la realidad técnica del boxeo es más compleja. En el boxeo popular se suele decir que un golpe limpio a la mandíbula es suficiente para noquear. Y si bien esto puede ser cierto en contados casos, quienes estudian los deportes de impacto han demostrado que:Por lo anterior, sabemos que no todos los golpes fuertes a la mandíbula generan un nocaut inmediato. De acuerdo con principios técnicos del boxeo, los nocauts más efectivos suelen generarse cuando el golpe:Entre los puntos más sensibles dentro del entrenamiento y la técnica se encuentran:El nocaut ocurre principalmente por un fenómeno neurológico:En otras palabras, no es solo fuerza, es aceleración y dirección del impacto.Otro punto clave es la forma en la que se lanza el golpe. En boxeo técnico se busca:Esto explica por qué muchos nocauts espectaculares vienen de ganchos (hooks) o swings bien colocados, más que de golpes directos.El KO no depende solo de “golpear fuerte”, sino de entender la biomecánica del impacto.La mandíbula sigue siendo un objetivo importante, pero no es el único ni siempre el más efectivo. La combinación entre zona de impacto, ángulo y aceleración del golpe es lo que realmente define un nocaut.El secreto del KO no está en la fuerza bruta, sino en la precisión y la física del golpe.CA