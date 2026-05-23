La Selección de Futbol de Irán anunció que cambiará su campamento base para el Mundial 2026 de Estados Unidos a México, decisión que, según Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, ya cuenta con la aprobación de la FIFA. Hasta ahora, el organismo futbolero no ha confirmado de manera oficial el cambio de sede.

Inicialmente, el combinado iraní tenía previsto establecerse y entrenar en Tucson, Arizona. Sin embargo, la posibilidad de trasladar su concentración comenzó a evaluarse debido a la incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente y a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Al respecto, las autoridades de Tucson declinaron hacer comentarios.

De acuerdo con la federación iraní, el equipo se instalará en la ciudad fronteriza de Tijuana; ubicada al noroeste de México y muy cerquita de Estados Unidos.

“Todos los campamentos base de las selecciones participantes deben ser aprobados por la FIFA”, señaló otro comunicado atribuido a Mehdi Taj, este también destacó que el complejo en Tijuana cuenta con todas las instalaciones necesarias para la preparación de alto rendimiento de la Selección.

“Tras las solicitudes presentadas y las reuniones sostenidas con representantes de la FIFA y organizadores del Mundial en Estambul, además de la videoconferencia realizada ayer en Teherán con el secretario general de la FIFA, se autorizó oficialmente el traslado de la sede del equipo de Estados Unidos a México”.

publicados e�� رئیس فدراسیون فوتبال: کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد. با این اتفاق مشکلات روادید حل میشود. pic.twitter.com/6HEe8xakxy— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 23, 2026

De acuerdo con reportes recientes publicados en South China Morning Post, el equipo tuvo que pausar su concentración en el sur de Turquía para trasladarse a Ankara y asistir a citas consulares con el fin de tramitar las visas para Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, Inside The Games apunta a que el cambio logístico radica en la disputa por los visados estadounidenses, cuyas leyes imponen restricciones de entrada a cualquier ciudadano que haya cumplido el servicio militar obligatorio en los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos.

¿Cuándo debutará Irán?

Irán integra el Grupo G de la Copa del Mundo y debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, California. Posteriormente, la escuadra deberá viajar a Seattle para cerrar la fase de grupos enfrentando a Egipto el 26 de junio.

A pesar del cambio de país, Irán mantendrá gran proximidad con la sede de sus primeros compromisos mundialistas.

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AO