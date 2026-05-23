El contraste que impulsa a Charros de Jalisco en la Zona Norte

Los Charros de Jalisco atraviesan su mejor momento en lo que va de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena albiazul ha encontrado regularidad en resultados y carácter en escenarios complejos, situación que le permitió construir una racha positiva de siete victorias y una derrota en sus últimos ocho encuentros, números que además lo impulsaron hasta el tercer lugar del standing de la Zona Norte.

Parte importante de este crecimiento tiene que ver con la capacidad que ha desarrollado el equipo para responder bajo presión. A lo largo de la campaña, Jalisco ha mostrado dos caras muy marcadas en los cierres de partido: por un lado, su facilidad para remontar marcadores adversos y mantenerse con vida hasta el final; por el otro, la inconsistencia para conservar ventajas amplias, especialmente cuando el bullpen entra en acción.

El relevo ha sido uno de los dolores de cabeza más notorios para Charros durante el calendario. Aunque la mayoría de sus abridores han cumplido con actuaciones sólidas, el panorama suele complicarse una vez que abandonan la loma. Ahí destacan nombres como Zac Grotz y Kurt Heyer, quienes se han convertido en pilares de la rotación con tres y dos victorias, respectivamente.

Sin embargo, la falta de consistencia en el bullpen ha obligado a la directiva jalisciense a mantenerse activa en la búsqueda de nuevos perfiles. Las incorporaciones recientes de Michael Boyle y Emerson Martínez reflejan precisamente esa intención de fortalecer el relevo. Martínez, incluso, ya presume dos triunfos con la organización apenas días después de haber llegado a la institución.

El lado positivo de Jalisco

Más allá de los ajustes en el pitcheo, otra de las grandes fortalezas de Charros ha sido su temple en momentos decisivos. El equipo ha demostrado serenidad en episodios de máxima tensión y eso se traduce en resultados concretos: suma cinco walk-offs en la campaña y permanece invicto en juegos definidos en extra innings.

A nivel ofensivo, Jalisco también recuperó explosividad en semanas recientes. Los batazos oportunos volvieron a aparecer en momentos clave, impulsados principalmente por el buen momento de Kyle Garlick y Jared Walsh. Garlick lidera al equipo con 30 carreras producidas, mientras que Walsh presume el mejor promedio de bateo de la novena con .337.

Además, la velocidad continúa siendo una de las principales armas de Charros. Con 46 bases robadas, el conjunto jalisciense es el mejor de la Zona Norte en ese departamento. Ahí sobresale Johneshwy Fargas, quien comparte el liderato de estafas en toda la liga con 14, empatado con Randy Romero de los Olmecas de Tabasco.

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