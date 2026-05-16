Saúl "Canelo" Álvarez ya tiene nueva pelea confirmada con todo y fecha. De acuerdo con la información compartida por Ring Magazine, el boxeador mexicano enfrentará a Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en un combate que tendrá en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El anuncio fue realizado por Turki Alalshikh, quien, de acuerdo con Ring Magazine, confirmó oficialmente el combate entre ambos pugilistas y dio a conocer los detalles iniciales del evento, que vuelve a colocar al boxeador jalisciense en una de las funciones más relevantes del calendario internacional.

X / @ringmagazine

Ring Magazine anuncia la próxima pelea de Canelo Álvarez

La información fue difundida por Ring Magazine a través de sus canales oficiales y luego replicada por otros medios como ESPN. En todos ellos se detalló que el combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo en la capital de Arabia Saudita.

Según el anuncio, la pelea será por el título supermediano del CMB, una división en la que el nombre del mexicano ha sido protagonista durante los últimos años.

X / @ESPNmx

La confirmación llega luego de la expectativa generada en torno al siguiente paso del tapatío, quien ahora ya tiene fecha, rival y sede para su regreso al cuadrilátero.

Además del anuncio oficial del combate, también se informó que la conferencia de prensa de presentación de la pelea se realizará el próximo 23 de mayo en El Cairo, Egipto.

El evento está programado para las 2:00 de la tarde, hora local. De acuerdo con la información difundida, la presentación también podrá seguirse en distintos horarios internacionales: 12:00 PM en Reino Unido y 7:00 AM en horario del Este de Estados Unidos.

La transmisión en vivo de esa conferencia estará disponible a través de DAZN, plataforma que llevará la cobertura del anuncio oficial del combate entre ambos boxeadores.

Canelo volverá al ring tras la derrota contra Crawford

La nueva pelea de Saúl "Canelo" Álvarez se confirma meses después de su combate más reciente, en el que el mexicano perdió sus campeonatos frente a Terence Crawford.

Ahora, el boxeador mexicano tendrá una nueva oportunidad de disputar un cinturón importante dentro de la categoría supermediana, esta vez ante Christian Mbilli, en una pelea que ya genera expectativa entre los aficionados del boxeo internacional.

Con sede confirmada en Riad y la conferencia de presentación programada en Egipto, el regreso de Canelo Álvarez ya tiene fecha marcada en el calendario, para el 12 de septiembre.

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