Este domingo conoceremos a los dos equipos restantes que enfrentarán en las Finales de Conferencia de la NFL a los Broncos y a los Seahawks. Texans, Patriots, Rams y Bears chocan en el emparrillado con sus temporadas en juego y el Súper Domingo en la mira, pero antes deben superar otra dura etapa.

Las cuatro organizaciones ya vienen con ritmo de postemporada tras sobrevivir, con mayor o menor dificultad y sorpresa, en la Ronda de Comodines. Es momento de trasladar ese impulso hacia el próximo rival para quedar a una sola victoria del partido más importante del año o irse a casa a mitad del camino.

Texans vs Patriots: a contener mariscales

Dos equipos que dominaron en sus respectivos juegos de comodín el pasado fin de semana sacarán chispas tratando de maniatar y poner en problemas a los mariscales contrarios: C.J. Stroud, de Houston, y Drake Maye, de Nueva Inglaterra, quienes deben mostrar si están hechos para estos escenarios.

Ambos conjuntos brillaron a la defensiva en la fase anterior: los Texans solo permitieron seis puntos a los Steelers, y los Pats (que tienen un día más de descanso y no viajaron) limitaron a Justin Herbert y a los Chargers a un gol de campo. Aunque fueron sólidos, no era la tendencia de los dirigidos por Mike Vrabel; en el caso texano, sí cuentan con una defensa más consistente y capaz de presionar a los quarterbacks.

Drake Maye debe tener mucho cuidado con el ovoide ante una defensa que sabe forzar pérdidas y que puede encontrarlo detrás de la línea de golpeo si su línea ofensiva no rinde al máximo. Necesita hallar alternativas al pase contra una de las mejores defensivas en porcentaje de conversión rival; ahí estaría el punto débil de Houston, al ser la peor en defender a mariscales que emprenden carrera.

DeMeco Ryans, entrenador en jefe de los Texans, necesitará mayor seguridad de su pasador, Stroud, luego de su actuación en Pittsburgh, donde, a pesar de conseguir 250 yardas y un touchdown, lanzó una intercepción y los balones sueltos fueron una constante. Los Pats, embalados luego de capturar seis veces a Justin Herbert, tendrán la confianza a tope, por lo que ambas defensas tendrán el poder de marcar la pauta del juego.

La mala noticia para el ataque de los visitantes en Foxborough será la baja del receptor Nico Collins , quien no superó el protocolo de conmoción por un golpe en el partido pasado. Sin embargo, quedan en buenas manos con Christian Kirk, que ante los Steelers registró 144 yardas y un touchdown.

Rams vs Bears: a evitar un nuevo drama

El duelo que cierra la Ronda Divisional se jugará en Soldier Field, casa de los Bears, quienes deben probar que la remontada ante los Packers no fue casualidad y, si pueden dar un paso más en la confianza del proceso de Caleb Williams y Ben Johnson, qué mejor manera que ante uno de los mejores equipos de la NFL.

Los Rams tuvieron más problemas de los que hubieran esperado en Carolina, pero un Matthew Stafford iluminado en la serie final orquestó una ofensiva que terminó en las diagonales para sellar el triunfo.

El veterano quarterback, junto a Puka Nacua, protagoniza una de las ofensivas más explosivas de la liga, a la que se suma Davante Adams, con la mayor cantidad de recepciones de anotación en el año. Esto le abre terreno a la dupla de Kyren Williams y Blake Corum para correr el balón; sin embargo, en ese rubro, los Bears llevan ventaja.

Chicago deberá reactivar su ataque terrestre a cargo de D’Andre Swift y Kyle Monangai , la única pareja con más de 750 yardas en la campaña para cada uno, pero que ante Green Bay fue limitada a 81, con otras 20 aportadas por Caleb Williams, quien también tiene la capacidad de escabullirse, algo que deberá hacer seguido ante la defensa con la tercera mayor cantidad de capturas entre los equipos en playoffs.

La fuerza defensiva de los Bears, más que en otra cosa, está en las pérdidas que provocan, liderando la liga en la estadística con 33. Por su parte, los californianos fueron octavos en pérdidas, con solo 15 —cuatro más que los Bears— y registraron solo una contra los Panthers.

A pesar de estar en casa y jugar con el clima a favor, los Rams llegan con ventaja de experiencia en su entrenador y mariscal, con una ofensiva y defensiva más completas y la etiqueta de favoritos en Las Vegas. No obstante, los Bears demostraron que no pueden ser dados por muertos.

SV