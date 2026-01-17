Tras el triunfo del Atlas sobre Necaxa en el Estadio Victoria, el director técnico rojinegro, Diego Cocca, destacó el valor del resultado y, sobre todo, las formas en las que su equipo supo adaptarse a un partido complejo, marcado por la intensidad, el desgaste físico y la necesidad de sostener una ventaja en inferioridad numérica.

El estratega argentino subrayó que uno de los principales objetivos trazados para el arranque del Clausura 2026 era mejorar el rendimiento como visitante , una asignatura pendiente para el club en torneos recientes. “Ganar hoy es muy valioso, por el rival, por su cancha y por cómo se dio el partido. Jugamos bien, supimos sufrir y defendimos la ventaja con personalidad”, señaló Cocca, quien felicitó a sus jugadores por el esfuerzo y la confianza mostrada en el campo.

Cocca enfatizó que el proceso de construcción del equipo va más allá del aspecto futbolístico y se centra en el componente mental. En ese sentido, remarcó la evolución del grupo respecto al torneo anterior, cuando Atlas solía ceder resultados en los minutos finales. “Hoy vimos jugadores tirándose en la línea al minuto 90. Eso habla de hambre, de compromiso y de una mentalidad distinta”, apuntó.

El técnico también resaltó el desgaste acumulado , al recordar que su equipo disputó tres partidos en una semana y aun así mantuvo intensidad y orden. “Esto se mide, se entrena y se construye con trabajo y convencimiento. Estamos en un proceso, nos vamos a equivocar, pero estamos creciendo”, explicó.

Finalmente, Cocca valoró el respaldo de la afición rojinegra en territorio visitante, al considerar que la conexión con la grada es parte fundamental del proyecto. “Queremos que la gente se sienta representada por la entrega y la garra del equipo. Así se construye una identidad”, concluyó.

SV