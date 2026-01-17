El mariscal titular de los Broncos de Denver, Bo Nix, sufrió una fractura de tobillo en la penúltima jugada del juego de la Ronda Divisional contra los Bills de Buffalo y se perderá el resto de la postemporada, declaró el entrenador en jefe, Sean Payton.

La jugada en la que tuvo la lesión, fue en un intento de correr por el costado izquierdo cuando el profundo de los Bills, Cole Bishop, lo derribó sujetándolo del tobillo izquierdo.

Jarrett Stidham, quien no tuvo acción en el terreno durante esta temporada, apunta a ser el titular en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana contra los Texans o Patriots el próximo domingo y su suplente sería Sam Ehlinger.

SV