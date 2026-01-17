Esteban González resalta la actitud de su equipo tras caer ante Chivas

Tras la derrota frente a Chivas, el director técnico de Gallos Blancos, Esteban González, destacó la entrega y el esfuerzo de sus jugadores, a pesar del resultado adverso. El estratega reconoció la dificultad del encuentro y la calidad del rival , así como los ajustes tácticos que complicaron el desarrollo del partido.

“El partido fue muy difícil. Enfrentamos a un rival con jugadores desequilibrantes y técnicamente muy buenos, y el cambio de sistema nos costó adaptarnos, aunque considero que teníamos el partido controlado”, señaló.

González explicó que el gol del conjunto rojiblanco llegó tras un error puntual. “La anotación nace de una pérdida nuestra y cambia la propuesta del partido”, apuntó.

Pese a ello, el técnico valoró positivamente la actitud del equipo, que terminó volcado al frente . “Venimos de jugar con poco descanso y ante un rival invicto. Me gustó mucho la entrega y el esfuerzo del grupo”, afirmó.

Finalmente, González subrayó que los detalles marcaron la diferencia y aseguró que el equipo seguirá trabajando para mejorar, destacando además la buena respuesta física del plantel y la necesidad de mantener flexibilidad táctica de cara a los próximos compromisos.

