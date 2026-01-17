La convocatoria de varios jugadores a la Selección Mexicana fue motivo de satisfacción para Gabriel Milito, quien no ocultó su alegría y destacó el reconocimiento al buen momento que atraviesan sus futbolistas. Para el entrenador, el llamado es una consecuencia directa del rendimiento mostrado tanto en el cierre del torneo anterior como en el inicio del actual campeonato .

“Yo celebro que los hayan convocado. De alguna manera, los chicos se lo merecen por el gran rendimiento que están teniendo. Considero que tienen las condiciones y las capacidades para poder representar a México”, expresó Milito, quien además resaltó el valor emocional y profesional que implica vestir la camiseta nacional, especialmente en un contexto cercano a la Copa del Mundo.

El técnico subrayó que el mensaje hacia sus jugadores fue claro: disfrutar y aprovechar la experiencia. “Les dije que vayan, que disfruten y que aprovechen esta gran oportunidad de jugar para la Selección, que es lo máximo que todo futbolista anhela. Eso, sin duda, genera mucha ilusión”, agregó.

Si bien reconoció los riesgos naturales que implica el fútbol, el entrenador fue claro en su postura: está plenamente a favor de las convocatorias. “Disfruto verlos contentos. Son felices de jugar en la Selección y eso me parece bien. Cuantos más jugadores tengamos convocados, mejor. Es algo seductor para el futbolista y también un reconocimiento a su gran rendimiento”, señaló.

Milito también destacó el impacto positivo que estas convocatorias pueden tener en el día a día del equipo y en la competencia local. “Es una emoción y una alegría. Espero que regresen contentos y felices de haber representado a la Selección, porque eso nos va a ayudar en nuestro trabajo cotidiano”, concluyó.

SV