La mañana de este jueves, 6 de noviembre, la organización de los Cowboys informó en un comunicado el fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador defensivo del equipo.

¿Quién era Marshawn Kneeland?

Marshawn Kneeland era un jugador profesional de futbol americano que pertenecía al equipo de los Dallas Cowboys en la NFL.

Antes de ser seleccionado en el Draft de 2024 por la franquicia texana, jugó para la Western Michigan University. Kneeland debutó en los Dallas Cowboys como ala defensiva; sin embargo, no tuvo el mejor inicio, ya que en su temporada como novato se perdió cinco partidos debido a una lesión en la rodilla.

No obstante, tuvo su “revancha” durante el juego inaugural de los Vaqueros en la temporada 2025 de la NFL, cuando logró su primera captura contra las Eagles de Philadelphia, actuales campeones del Super Bowl. Aunque se perdió dos encuentros por una lesión en el tobillo, marcó su primer touchdown en el partido contra los St. Louis Cardinals.

En dos campañas con los Cowboys, sus números fueron: 26 tackleadas, una captura de mariscal de campo, un balón suelto recuperado, un pase defendido y una anotación defensiva.

Dallas Cowboys se despiden de Marshawn Kneeland

La organización de los Cowboys informó en un comunicado, a las 8:35, el fallecimiento de Marshawn Kneeland:

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un compañero de equipo y miembro muy querido de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia.”

Kneeland, de apenas 24 años, estaba en medio de su segunda temporada con el equipo. Apenas tres días atrás había anotado su primer touchdown en la NFL durante la derrota del lunes por la noche ante los Cardinals, al recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación.

