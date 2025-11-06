México, con la mira en su primera victoria del Mundial Sub-17

Luego de caer en su debut del Mundial Sub-17 de Catar 2025, la Selección Mexicana deberá reivindicarse en su siguiente compromiso para evitar que sus aspiraciones dentro de la competencia se compliquen aún más. Por lo que, el juego de este viernes 7 de noviembre a las 8:45 horas frente a Costa de Marfil será crucial para el equipo dirigido por Carlos Cariño.

México la pasó mal en su estreno contra Corea del Sur. Aunque fueron más agresivos en el ataque que su rival y tuvieron las llegadas de mayor peligro, la falta de contundencia y un par de desatenciones defensivas les costaron a los mexicanos caer por 1-2 ante el conjunto asiático.

Por su parte, el conjunto africano también sufrió un descalabro, pero ligeramente más doloroso, al caer 1-4 frente a Suiza. Con ese resultado, Costa de Marfil se ubica en el último lugar del Grupo F. En tanto, los suizos y Corea del Sur lideran el sector con tres puntos. En ese contexto, México podría beneficiarse con una victoria ante los marfileños y esperar el resultado del duelo entre surcoreanos y Suiza para aspirar al segundo puesto.

No obstante, los aztecas deberán tener cuidado porque, aunque en el papel Costa de Marfil aparece como el rival más asequible de su sector, otra nueva derrota estaría condenando a los africanos de ser eliminados de manera prematura de la competencia, por lo que se espera un juego más agresivo por parte de los marfileños para ir por el triunfo que los mantenga con vida.

Esta será la primera ocasión en la que México y Costa de Marfil se enfrenten en un Mundial Sub-17, aunque históricamente al Tri siempre se le han complicado los rivales africanos en esta categoría, sobre todo, por su fortaleza física.

Horario, fecha y transmisión

Viernes 7 de noviembre

México vs Costa de Marfil | 8:45 horas

Transmisión: VIX, TUDN y FIFA+

