Marshawn Kneeland, un jugador defensivo de Dallas Cowboys que cumplía su segunda temporada en la NFL, murió. Tenía 24 años.

La organización de los Cowboys informó con publicaciones en redes sociales que Kneeland murió durante esta mañana del 6 de noviembre. No se dieron a conocer más detalles sobre su muerte, y el agente Jonathan Perzley pidió privacidad.

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana", dice el breve comunicado. "Marshawn fue un querido compañero de equipo y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y con su familia".

Kneeland falleció solo unos días después de haber recuperado un despeje bloqueado en la zona de anotación para un touchdown en la derrota de los Cowboys por 27-17 ante Arizona, en un espectacular juego del Monday Night Football.

Fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan.

Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla.

Marshawn Kneeland logró su primera captura de carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Jugó en siete de los nueve partidos de este año.

X

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 10 de la NFL?

OF