La temporada regular 2025 de la NFL llega a su Semana 10, momento en el que varios equipos ya están en la ruta directa hacia los playoffs. En México, los aficionados podrán disfrutar la programación EN VIVO a través de plataformas de streaming y algunos canales de televisión de paga que transmitirán los duelos del jueves, domingo y el lunes. Para que no te los pierdas, te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.

La emisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México está a cargo de la plataforma DAZN, además de las señales de FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium, así como de Amazon Prime Video, que ofrecerá varios partidos de manera exclusiva.

Partidos destacados de la Semana 10 de la NFL

La acción del futbol americano comenzará este jueves 6 de noviembre con un duelo entre Denver Broncos y Las Vegas Raiders, que promete emociones desde el arranque. El domingo ofrecerá varios enfrentamientos atractivos, como el Miami Dolphins vs Buffalo Bills, y el San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams, clásico del Oeste de la NFC. En el horario estelar, el Sunday Night Football presentará el choque entre Los Angeles Chargers y Pittsburgh Steelers, mientras que el Monday Night Football cerrará la jornada con el enfrentamiento entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles.

Dónde ver EN VIVO - NFL jueves 6 de noviembre de 2025

Denver Broncos vs Las Vegas Raiders | 19:15 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Dónde ver EN VIVO - NFL domingo 9 de noviembre de 2025

Indianapolis Colts vs Atlanta Falcons | 08:30 horas | DAZN |

Chicago Bears vs New York Giants | 12:00 horas | DAZN |

Minnesota Vikings vs Baltimore Ravens | 12:00 horas | DAZN, ViX Premium |

Miami Dolphins vs Buffalo Bills | 12:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars | 12:00 horas | DAZN |

Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots | 12:00 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals | 15:05 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams | 15:25 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Washington Commanders vs Detroit Lions | 15:25 horas | DAZN, ViX Premium |

Los Angeles Chargers vs Pittsburgh Steelers | 19:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Dónde ver EN VIVO - NFL lunes 10 de noviembre de 2025

Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles | 19:15 horas | DAZN, ESPN 4, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

No olvides que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

