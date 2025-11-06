La temporada regular 2025 de la NFL llega a su Semana 10, momento en el que varios equipos ya están en la ruta directa hacia los playoffs. En México, los aficionados podrán disfrutar la programación EN VIVO a través de plataformas de streaming y algunos canales de televisión de paga que transmitirán los duelos del jueves, domingo y el lunes. Para que no te los pierdas, te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.La emisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México está a cargo de la plataforma DAZN, además de las señales de FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium, así como de Amazon Prime Video, que ofrecerá varios partidos de manera exclusiva.La acción del futbol americano comenzará este jueves 6 de noviembre con un duelo entre Denver Broncos y Las Vegas Raiders, que promete emociones desde el arranque. El domingo ofrecerá varios enfrentamientos atractivos, como el Miami Dolphins vs Buffalo Bills, y el San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams, clásico del Oeste de la NFC. En el horario estelar, el Sunday Night Football presentará el choque entre Los Angeles Chargers y Pittsburgh Steelers, mientras que el Monday Night Football cerrará la jornada con el enfrentamiento entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles.No olvides que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF