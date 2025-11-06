El día de hoy, la FIFA dio a conocer a los finalistas de los premios The Best en las distintas categorías con un par de sorpresas para el futbol mexicano. En la categoría de entrenadores de la temporada 2024-2025 destaca el nombre de Javier Aguirre, quien consiguió la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 y la Copa Oro 2025. Así mismo, en la categoría de arqueros, aparece Kevin Mier, portero del Cruz Azul. Ambos casos han causado un debate en redes sociales y su respectiva oleada de memes.

La lista de candidatos al The Best Entrenador Masculino FIFA 2025 la completan Mikel Arteta del Arsenal, subcampeón de la Premier League y semifinalista de la UEFA Champions League 2024/25; Luis Enrique del PSG, campeón de la Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, además de subcampeón del Mundial de Clubes 2025; Hansi Flick del Barcelona, ganador de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España; Enzo Maresca del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes y de la UEFA Conference League, impulsando al club londinense a la escena internacional; Arne Slot del Liverpool, campeón de la Premier League y elegido Mejor Entrenador de la temporada inglesa y Roberto Martínez de la Selección de Portugal, : campeón de la Nations League europea, consolidando a su selección en la élite del futbol continental.

Pese a que en 2025, la Selección Mexicana con Aguirre al frente ha registrado una marca casi perfecta, con solo una derrota en 10 partidos oficiales disputados, en redes sociales, la inclusión del director mexicano en la lista de entrenadores más selectos ha causado una larga lista de memes que hacen mofa de la situación.

Estos son los mejores memes de la nominación de Javier Aguirre a The Best

Javier Aguirre entre los finalistas The Best de la FIFA como Mejor Entrenador del 2025. https://t.co/cqJnqsJ7uU pic.twitter.com/ICp57SU7Wp— Alejandro Montes (@amontes_98) November 6, 2025

Como llegaron Javier Aguirre y esas cosas ahí pic.twitter.com/8DrKIo5gV9— Salvador Rivera (@ChavaRRivera) November 6, 2025

Javier Aguirre entre el resto de entrenadores pic.twitter.com/aA4xJTx9oM— Salvador (@_salvadorhdz) November 6, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB