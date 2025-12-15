La noticia es un sismo en el panorama de la NFL que redefine la postemporada: Patrick Mahomes, el indiscutible rey de la Conferencia Americana (AFC), se perderá el resto de la temporada 2025 y lo más probable es que todo un año y, por primera vez en su carrera como quarterback titular, los Kansas City Chiefs quedan fuera de los playoffs. La eliminación del equipo, combinada con la baja de su mariscal, marca el final abrupto de una dinastía de dominio ininterrumpido que se extendió por más de un lustro.

La lesión se produjo en los últimos minutos de la derrota 16-13 de los Chiefs ante Los Angeles Chargers, un partido crucial que terminó por sellar su destino. Mahomes intentó extender una jugada y fue derribado. El diagnóstico fue el peor escenario: una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla izquierda.

Esta lesión lo obliga a someterse a una cirugía y a un proceso de rehabilitación que se estima en al menos seis meses, dejando su temporada 2025 completamente descartada. El LCA (ligamento cruzado anterior) es el obstáculo más grande de su carrera. La derrota del equipo y la lesión del jugador coincidieron con las victorias de competidores directos, sentenciando a los Chiefs a ver la postemporada desde casa por primera vez desde 2014.

El vacío de poder: los elegidos de la AFC

La ausencia del tres veces campeón del Super Bowl y la eliminación de Kansas City crean un vacío de poder que redefine por completo la carrera por el Super Bowl LXI. La AFC, antes vista como un camino inevitablemente trazado por Arrowhead, ahora está totalmente abierta y lista para un nuevo monarca.

El foco está en Josh Allen y Lamar Jackson, los dos quarterbacks que han vivido a la sombra del dominio de Mahomes y que ahora tienen la mesa servida para alcanzar su primer campeonato de conferencia. La postemporada de la AFC de 2025 no será la misma; será, por primera vez en mucho tiempo, impredecible y brutal.

Principales contendientes para capitalizar este vacío

Buffalo Bills (Josh Allen): Allen es el heredero natural de Mahomes en la conversación por el mejor quarterback de la liga. Tras años de caer ante los Chiefs en playoffs, esta es la oportunidad de oro que ha estado esperando. Los Bills han mantenido una defensa sólida y si la química ofensiva liderada por Allen sigue en ascenso, están perfectamente posicionados para finalmente, llegar al Super Bowl.

Baltimore Ravens (Lamar Jackson): A pesar de la inconsistencia ofensiva en la recta final, el talento de Lamar Jackson sigue siendo innegable. Con la ventaja de jugar como local y la baja de su némesis en la AFC, el camino se despeja para el MVP de 2019. Baltimore siempre ha sido bloqueado por Kansas City; sin Mahomes, Jackson tiene la vía más libre para demostrar que puede liderar a su equipo al campeonato de conferencia y, por primera vez, al Super Bowl.

SV