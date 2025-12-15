¿Habrá Play In para el Clausura 2026? Esto es lo que decidió la Liga MX

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Clausura 2026, un torneo que servirá como antesala al Mundial en México y en el que el Toluca buscará su tricampeonato tras consagrarse bicampeón en el Apertura 2025. El semestre arrancará con intensidad y algunos cambios importantes en la programación debido al año mundialista.

Este Clausura no contará con Play In, por lo que los ocho mejores equipos de la tabla general avanzarán directamente a la Liguilla. Esta decisión rompe con la dinámica de los últimos años, ya que desde el Apertura 2023 la Liga MX implementó este formato para dar oportunidad a los equipos ubicados entre el 7° y 10° lugar de la tabla de acceder a la fase final.

Ahora los ocho mejores avanzarán sin etapas previas, aumentando la presión desde el arranque del campeonato.

Además, habrá tres fechas dobles, comenzando en la semana dos, y un parón de 15 días después de la Jornada 3, motivado por los amistosos de la Selección Mexicana fuera de fechas FIFA.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026?

El torneo comenzará el viernes 9 de enero con una triple cartelera. El duelo inaugural enfrentará al Atlas contra Puebla en el Estadio Jalisco, mientras que el Toluca, campeón del futbol mexicano, debutará como visitante ante los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, defendiendo su bicampeonato.

Para la fase final, los equipos no contarán con los jugadores convocados a la Selección Mexicana, quienes se concentrarán con antelación por petición del técnico Javier Aguirre. Además, los clubes podrán alinear hasta nueve jugadores No Formados en México, superando el límite habitual de siete permitido por el reglamento.

La Liguilla comenzará los días 2 y 3 de mayo con los cuartos de final de ida, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 9 y 10 de mayo. Las semifinales están programadas para el 13 de mayo, con los encuentros de vuelta el 16 y 17, y la final se disputará a ida y vuelta el 21 y 24 de mayo.

Con información del Universal

MF