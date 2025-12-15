Alexis Vega no se olvidó de Chivas en plena celebración del título con Toluca

Alexis Vega eligió el escenario perfecto para escribir una de las páginas más emotivas de su carrera. Lesionado, bajo presión y con el título en juego, el delantero de Toluca tomó el balón desde el manchón penal y, con temple absoluto, convirtió el disparo que definió la Final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Tigres.

El tanto no solo significó un campeonato más para los Diablos Rojos, sino una liberación colectiva para una afición que sufrió hasta el último instante en el Nemesio Diez.

Vega, referente de la Selección Mexicana y candidato natural a convertirse en uno de los líderes del proceso de Javier Aguirre, volvió a demostrar por qué aparece en los momentos que separan a los campeones del resto.

Con el trofeo ya asegurado y en plena celebración, el atacante escarlata miró hacia atrás. Su pasado con Chivas apareció entre abrazos y festejos, y la victoria tuvo un destinatario especial: la afición rojiblanca, esa que lo acompañó en uno de los capítulos más intensos de su carrera.

Estas fueron las palabras de Vega para la afición de Chivas

Ante los micrófonos de Fox, Vega habló de cuentas pendientes, de una herida que Tigres dejó abierta en Guadalajara y de una revancha que, finalmente, pudo cobrarse en casa.

"Sí, muy contento de poder dar esta revancha en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Akron, pero esto también va para los chivahermanos que siempre estuvieron conmigo en todo momento", mencionó en plena cancha.

Vega también dejó claro que su mirada está puesta en el futuro, con la Copa del Mundo de 2026 como objetivo personal y un reto mayúsculo para Toluca en el horizonte inmediato.

"Sí, obviamente es la idea, pero sabemos también que está el Mundial, si Dios quiere estoy en la lista no vamos a poder disputar una Liguilla más, pero hay gran plantel y llegarán refuerzos, así que juegue quien juegue, este equipo va a estar listo para pelear el tricampeonato", finalizó.

Con información del Universal

MF