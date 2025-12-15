FOX confirma que transmitirá a nueve equipos de la Liga MX para el Clausura 2026

FOX confirmó que será la casa televisiva de nueve equipos de la Liga MX durante el torneo Clausura 2026, ampliando de manera significativa su presencia en el futbol mexicano. El anuncio se realizó a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que la cadena destacó su regreso como un actor relevante en la transmisión del campeonato nacional.

De acuerdo con la información difundida, los clubes cuyos partidos serán transmitidos por FOX son Juárez, León, Mazatlán, Pachuca, Puebla, Querétaro, Tigres, Xolos y Toluca. Esta selección incluye equipos con distintas realidades deportivas y aficiones consolidadas, lo que apunta a una oferta variada de encuentros a lo largo del certamen.

La cadena subrayó que los encuentros estarán disponibles durante el Clausura 2026, consolidando una programación continua enfocada en la Liga MX.

Para los aficionados, esta decisión implica una nueva alternativa para seguir a sus equipos, así como una mayor competencia entre las televisoras que poseen derechos de transmisión del campeonato. En particular, equipos como Tigres, Toluca y Pachuca aportan un atractivo deportivo adicional por su protagonismo histórico y reciente en la liga.

Con este movimiento, FOX se suma de manera directa a la disputa por la audiencia del futbol nacional, en un contexto de constantes ajustes en los derechos de transmisión. La expectativa ahora se centra en los detalles de la cobertura, los equipos de comentaristas y las plataformas en las que estarán disponibles los partidos del Clausura 2026.

Es de mi agrado informarles que el Clausura 2026 estará en FOX. ����



⚽️ No se pierdan los juegos Juárez, León, Mazatlán, Pachuca, Puebla, Querétaro, Tigres, Xolos y Toluca. pic.twitter.com/Z35ELEbgpQ — FOX (@somos_FOX) December 15, 2025

SV