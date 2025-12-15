Guadalajara inició su pretemporada rumbo al Clausura 2026 y este lunes hizo oficial el regreso de Ricardo Marín, delantero que volvió tras un periodo a préstamo en Puebla, donde mostró un crecimiento importante.

A través de sus redes sociales, el conjunto rojiblanco hizo oficial el regreso del “4K” para reforzar el ataque del Guadalajara, junto a Armando González y Teun Wilke.

Por si fuera poco, además de su regreso a las filas del Guadalajara, el futbolista extendió su contrato hasta 2029, descartando por completo una posible venta en el actual semestre, por lo que ahora fue considerado para el proyecto de Gabriel Milito.

Marín llegó a Chivas en el Apertura 2023 procedente del Celaya, de la Liga de Expansión, y disputó tres torneos con el Rebaño Sagrado, en los que marcó nueve goles, incluido el gol cuatro mil en la historia del club en la Liga MX.

Durante su primera etapa como rojiblanco, se desempeñó principalmente como centro delantero y segunda punta, además de jugar ocasionalmente por la banda derecha.

El atacante de 27 años fue cedido en las dos últimas campañas a Puebla, donde acumuló 32 partidos, nueve anotaciones y tres asistencias, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas del conjunto camotero en la última campaña.

Además del buen momento que vivió con Puebla, consolidándose como el mejor atacante mexicano de la Franja, uno de sus momentos más recordados con Guadalajara fue el doblete ante Atlas en la goleada 4-1 de la Jornada 12 del Apertura 2023.

Ricardo Marín destaca por su juego asociativo, su movilidad fuera y dentro del área y su capacidad para integrarse a los circuitos de pase del equipo, cualidades que lo convierten en un delantero complementario.

Su regreso le aporta al Guadalajara una variante distinta en ataque y una opción más para compartir el frente ofensivo en el próximo torneo, además de sumar alternativas para el estratega Gabriel Milito en la siguiente campaña.

���� BIENVENIDO DE VUELTA, 4K��@Richymarin19 regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado ���� pic.twitter.com/1Iboor4Wzd — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

SV