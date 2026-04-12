Un total de 10 jugadores latinoamericanos dirán presente en el NFL draft 2026, que se llevará a cabo en Pittsburgh del jueves 23 al sábado 25 de abril. Este grupo refleja el crecimiento del talento hispano dentro del futbol americano, una liga que cada vez abre más sus puertas a jugadores internacionales.

La figura principal de esta generación es Fernando Mendoza, quien llega como el gran favorito para ser la primera selección global. Ganador del Trofeo Heisman en 2025, Mendoza ha captado la atención de analistas, equipos y aficionados por igual. Todo indica que será elegido por los Las Vegas Raiders, una franquicia que busca reconstruirse con una estrella joven y dinámica.

El mariscal de campo brilló la temporada pasada gracias a su combinación de capacidad atlética, precisión en el brazo y liderazgo dentro y fuera del campo. Su desempeño fue clave para llevar a la Universidad de Indiana hasta el Campeonato Nacional, consolidándose como uno de los jugadores más electrizantes del año.

Más allá de Mendoza, la presencia de otros nueve latinoamericanos en el draft subraya una tendencia clara: el talento de la región continúa ganando terreno en la NFL. Este fenómeno no solo inspira a nuevas generaciones, sino que también fortalece la diversidad dentro de la liga.

El draft 2026 promete ser histórico y podría marcar un antes y un después para el fútbol americano latino.

Fernando Mendoza

Se perfila como la principal figura del draft de este año. Fue el jugador universitario más destacado, lo que le permitió obtener el Trofeo Heisman tras su gran rendimiento. En la temporada anterior registró tres mil 150 yardas por pase y 41 touchdowns, además de haber sido interceptado únicamente en seis ocasiones.

KC Concepción

A sus 20 años, firmó una destacada temporada con Texas A&M. Sumó 61 recepciones para 919 yardas y nueve touchdowns, consolidándose como el receptor más importante de los Aggies en la campaña anterior, demostrando consistencia, liderazgo y gran capacidad para definir partidos importantes decisivos.

Josh Cuevas

Fue una pieza clave en la ofensiva de Crimson Tide durante la temporada pasada. Registró 37 recepciones para 411 yardas y cuatro touchdowns, además de destacar como un sólido apoyo en las labores de bloqueo.

Jacob Rodríguez

Se convirtió en el pilar de la defensiva de los Red Raiders la temporada anterior. Destaca por su gran instinto y su intensidad en la línea, además de su capacidad para deshacerse de los bloqueos y presionar al mariscal de campo rival.

Taurean York

De ascendencia mexicana, es un jugador defensivo que registró 72 tacleadas totales y una captura la temporada pasada con los Aggies. Sobresale por su capacidad para anticipar las jugadas y por su dedicación al estudio del video, lo que le permite conocer a fondo a sus oponentes.

Diego Pavia

Con ascendencia española y mexicana, cerró su etapa universitaria con los Commodores. A sus 24 años, la temporada pasada dejó en evidencia su talento y liderazgo: acumuló tres mil 539 yardas, lanzó 29 pases de touchdown y fue interceptado únicamente en ocho ocasiones.

Enrique Cruz Jr.

A sus 22 años, Cruz Jr. se consolidó como el protector principal del lado ciego en la línea ofensiva de los Jayhawks durante 2025, permitiendo apenas una captura en toda la temporada regular.

Fernando Carmona Jr.

Firmó una destacada campaña con los Razorbacks en 2025, al registrar una calificación de protección de pase superior al 90%, sobresaliendo por su agilidad lateral pese a su imponente tamaño.

Joey Aguilar

De ascendencia mexicana y puertorriqueña, el mariscal de campo de los Volunteers demostró estar a la altura para competir. Sumó tres mil 565 yardas, 24 pases de anotación y apenas 10 intercepciones.

Jesús Gómez

El pateador disputó su última temporada universitaria con los Arizona State Sun Devils. Convirtió el 73.3% de sus intentos (22 de 30), y su gol de campo más largo en la campaña pasada fue de 54 yardas.

