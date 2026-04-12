Alcaraz y Sinner se juegan el primer puesto del ranking

La antesala de la final del Masters de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha estado marcada por una serie de coincidencias en sus estadísticas que han captado la atención dentro del circuito ATP.

Ambos jugadores encaran el duelo decisivo con cifras casi idénticas, lo que incrementa la expectativa por un choque que ya es visto como uno de los más parejos en el tenis actual.

Uno de los aspectos más llamativos es el tiempo en pista a lo largo de la semana: tanto Alcaraz como Sinner suman exactamente 5 horas con 59 minutos de juego en el torneo. Esta igualdad no solo evidencia trayectorias muy similares rumbo a la final, sino también un nivel de competencia equilibrado en cada una de sus actuaciones en Montecarlo.

En la clasificación histórica, ambos jugadores han permanecido 66 semanas como número uno del mundo, un dato que refleja la regularidad que han mostrado en la élite del tenis internacional. A esto se añade que cada uno ha ganado 26 títulos ATP, consolidando carreras que avanzan prácticamente en paralelo.

Si bien Alcaraz domina el historial entre ambos con un balance de 10-6, esa ventaja no ha sido determinante para establecer una diferencia contundente en el panorama general.

¿Dónde ver la final del Masters de Montecarlo Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?