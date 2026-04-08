Fernando Mendoza, de quien se espera que sea la primera selección global del draft tomada por los Raiders de Las Vegas, verá el draft de la NFL con familiares y amigos en Miami, según algunas fuentes cercanas.

Se proyecta que los Raiders de Las Vegas elijan a Mendoza como la primera selección global, luego de que el mariscal de campo (ganador del Trofeo Heisman) llevara a Indiana a conquistar el campeonato del College Football Playoff la temporada anterior.

Por su parte, funcionarios de los Raiders han dado a entender que les gustaría incorporar a Mendoza de manera gradual a la alineación titular.

Mendoza sería el más reciente jugador elegido como número uno en decidir no presentarse en persona al draft. Casos similares ocurrieron con Travon Walker (2022), Trevor Lawrence (2021), Baker Mayfield (2018) y Myles Garrett (2017), quienes también optaron por vivir ese momento junto a sus familias desde otros lugares.

El draft inicia el 23 de abril en Pittsburgh y muchos de los principales jugadores estarán allí para recibir felicitaciones y un abrazo del comisionado de la NFL, Roger Goodell. Pero algunos jugadores, incluso quienes son elegidos en el primer puesto, a veces prefieren verlo desde otro lugar.