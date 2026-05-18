NBA: Wembanyama guía a los Spurs en épico partido contra el Thunder

El Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste entre el Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio superó con creces las expectativas y pasará a la historia.

Los dos mejores equipos de la NBA llevaron el primer duelo de la serie hasta el doble tiempo extra para definir al ganador , y los texanos, con Victor Wembanyama inspirado, tuvieron la última palabra al imponerse 122-115 en un memorable encuentro que mantuvo al público de Oklahoma al filo de sus butacas, si es que llegaron a sentarse.

En la noche en la que Shai Gilgeous-Alexander recibió su segundo trofeo al Jugador Más Valioso, el pívot francés de los Spurs se destapó con 41 puntos y 24 rebotes. Además, anotó el triple más importante del partido desde el logo de media cancha para empatar el juego a 108 y enviarlo al segundo periodo adicional, además de colocar el tapón que silenció la arena y liquidó el encuentro.

El novato Dylan Harper se graduó en la Postemporada. Ante la baja de De'Aaron Fox por lesión, fue titular y terminó con 24 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y siete robos, luciendo como un veterano en su primer año. Detrás aparecieron Stephon Castle con 17 unidades, mientras que Devin Vassell y Keldon Johnson aportaron 13 puntos cada uno.

A pesar de la derrota, Alex Caruso fue la gran figura de los actuales campeones. Salió desde la banca sin miedo a nada y anotó los primeros siete puntos de su equipo para evitar una desventaja amplia desde el arranque. Estuvo encendido toda la noche y finalizó con 31 puntos, encestando ocho de 14 triples. Además, tuvo a su cargo la defensa de Wembanyama durante algunos lapsos, en los que cumplió de buena manera.

La quinteta de El Álamo tenía clara la estrategia: evitar que el balón pasara por las manos de Shai y forzar el juego a través de otros elementos . El plan dejó al líder de Oklahoma con apenas 10 puntos tras tres periodos; sin embargo, se sacudió la frustración y sumó 12 unidades en el último cuarto para convertirse en pieza clave del cierre igualado.

Los Spurs le han ganado cinco de seis partidos este año al Thunder, incluidos los de temporada regular y la Semifinal de la NBA Cup. Además, pusieron fin a la racha de ocho victorias consecutivas de Oklahoma en estos Playoffs. El segundo duelo de la serie se disputará el próximo miércoles, nuevamente en territorio de OKC, aunque con el daño hecho y la ventaja de localía ya robada por los texanos.

SV