Pumas vs Cruz Azul: Requisitos para sacar una tarjeta de crédito Mifel para la preventa de boletos

La final del Clausura 2026 entre los Pumas UNAM y Cruz Azul ha generado una alta expectativa entre los aficionados, especialmente por el partido de vuelta programado para el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Ante la demanda de entradas, el club universitario habilitó una preventa exclusiva para clientes de Banco Mifel este martes 19 de mayo de las 10:00 hasta las 23:00 horas , lo que ha llevado a muchos seguidores a buscar información sobre cómo obtener una tarjeta de crédito de la institución financiera.

La serie por el campeonato enfrenta a dos de las aficiones más grandes del futbol mexicano. Pumas intentará romper la sequía de títulos que mantiene desde el Clausura 2011, mientras que Cruz Azul buscará conquistar su décima estrella tras quedarse cerca del campeonato en el Clausura 2024.

¿Cómo funcionará la preventa para la final?

La venta de boletos para la final se realizará únicamente por medio de Ticketmaster, plataforma autorizada por el Club Universidad Nacional. Como parte de los acuerdos comerciales del equipo auriazul, los tarjetahabientes de Banco Mifel tendrán acceso anticipado a la compra de entradas antes de que se abra la venta general .

Una vez concluida la preventa, el sistema liberará el remanente disponible para el público en general. Debido a la magnitud del evento, se espera que las localidades se agoten rápidamente en prácticamente todas las zonas del inmueble.

Las autoridades también recomendaron evitar compras en reventa o sitios no oficiales para prevenir fraudes, boletos clonados o duplicados.

¡JUNT8S POR LA OCTAVA! ����



Mañana inicia la preventa exclusiva Mifel para la Final de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. ��️



Es momento de mostrar nuestra fuerza, hacer pesar nuestra casa y escribir una nueva página en nuestra historia.



¡Asegura tu lugar y juguemos… pic.twitter.com/bswXaBSKNz— PUMAS (@PumasMX) May 19, 2026

Requisitos para tramitar una tarjeta de crédito Mifel

Las personas interesadas en acceder a la preventa deberán cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos por Banco Mifel para solicitar una tarjeta de crédito.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener entre 18 y 74 años con 11 meses, dependiendo del producto financiero solicitado.

Contar con al menos 12 meses de antigüedad laboral.

Comprobar ingresos mínimos desde 7 mil 500 pesos mensuales, aunque el monto puede variar según la tarjeta.

Tener historial crediticio y al menos una tarjeta bancaria previa.

Presentar RFC con homoclave.

Registrar un correo electrónico y número celular vigentes.

Documentos necesarios para la solicitud

Además de cumplir con los criterios financieros, los solicitantes deberán entregar documentación oficial para completar el trámite.

Los documentos requeridos son:

Identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, como recibos de Telmex o CFE. También puede utilizarse la credencial INE si la dirección coincide con el domicilio actual.

Precios oficiales de los boletos para Pumas vs Cruz Azul

El Club Universidad Nacional ya confirmó los precios base para la final de vuelta en Ciudad Universitaria . Los costos no incluyen cargos por servicio de Ticketmaster.

Las entradas tendrán los siguientes precios:

Cabecera Norte: 313 pesos

Cabecera Sur: 504 pesos

Pebetero: 516 pesos

Planta Baja General: 622 pesos

Palomar General: 707 pesos

Palomar Goya: 781 pesos

Palco 21 en adelante: 1,153 pesos

La diferencia de costos depende de la ubicación dentro del estadio y de la visibilidad del encuentro. Sin embargo, la expectativa es que exista una demanda elevada en todas las secciones debido al interés que ha despertado la final.

Con dos equipos históricos disputando el título y una preventa exclusiva para clientes bancarios, la final entre Pumas y Cruz Azul apunta a convertirse en uno de los eventos deportivos con mayor convocatoria del año en el futbol mexicano.

SV