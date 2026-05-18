Cruz Azul vs Pumas, una final con sello mexicano en los banquillos

La final entre Cruz Azul y Pumas no solo definirá al nuevo campeón del futbol mexicano; también representa un momento especial para los entrenadores nacionales. Después de varios torneos dominados por estrategas extranjeros, la Liga MX vuelve a tener una final protagonizada por dos técnicos mexicanos: Joel Huiqui y Efraín Juárez .

El duelo entre ambos entrenadores devuelve los reflectores al talento nacional en los banquillos, algo que durante mucho tiempo fue tema de debate dentro del futbol mexicano.

Joel Huiqui, orden y solidez para Cruz Azul

Joel Huiqui ha construido su camino como entrenador desde el trabajo silencioso y los procesos internos. El exdefensor cementero llegó al banquillo de Cruz Azul después de varios años de preparación dentro de distintas estructuras técnicas en fuerzas básicas, consolidándose poco a poco hasta recibir la oportunidad de dirigir al primer equipo tras la destitución de Nicolás Larcamón.

En apenas seis encuentros dirigidos, en los que no ha perdido un solo partido, ha mostrado que su principal virtud es darle equilibrio y estabilidad al conjunto celeste. Cruz Azul encontró bajo su mando una identidad basada en el orden táctico, la disciplina defensiva y la capacidad para competir en escenarios de alta presión. El equipo sabe sufrir los partidos, mantiene líneas compactas y rara vez pierde el control emocional.

El estilo de juego de Huiqui se caracteriza por priorizar la inteligencia táctica y el funcionamiento colectivo . Sus equipos manejan bien los tiempos del partido, buscan mantener el equilibrio entre defensa y ataque y aprovechan los espacios con paciencia. Aunque no se trata de un modelo ofensivamente agresivo, sí es un sistema muy efectivo y difícil de desordenar.

Efraín Juárez, intensidad y personalidad ofensiva en Pumas

Del otro lado aparece Efraín Juárez, un entrenador con un perfil mucho más dinámico y agresivo. El exjugador universitario y mundialista con la Selección Mexicana comenzó su carrera en los banquillos como auxiliar de Ronny Deila en el New York City FC y después en el Standard de Lieja, de Bélgica. Más tarde tuvo su primera experiencia como director técnico en Atlético Nacional de Colombia, donde obtuvo dos títulos —Liga y Copa de Colombia— antes de llegar a Pumas UNAM.

Su llegada a Pumas generó rápidamente ilusión por la intensidad y la personalidad que intentó imprimirle al equipo. Bajo su mando, el conjunto universitario recuperó agresividad futbolística y una identidad mucho más ofensiva.

La principal fortaleza de Juárez ha sido construir un equipo que juega con mucha intensidad emocional. Pumas presiona alto, busca recuperar rápidamente la pelota y trata de atacar constantemente. Sus equipos suelen asumir riesgos, adelantar líneas y jugar con mucho ritmo, especialmente en transición ofensiva.

El estilo de juego de Juárez está basado en la intensidad, la presión adelantada y el protagonismo ofensivo . Pumas intenta imponer condiciones desde el inicio, utilizando velocidad y dinamismo para generar peligro. Esa agresividad futbolística terminó convirtiéndose en una de las principales armas del equipo durante la liguilla.

Una final de estilos opuestos

La serie enfrentará dos maneras distintas de entender el futbol. Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, apuesta por el orden, el equilibrio y la disciplina táctica. Pumas, bajo el mando de Efraín Juárez, prioriza la intensidad, la presión y el vértigo ofensivo. Ese contraste convierte la serie en un duelo muy atractivo desde el aspecto estratégico. Será una batalla entre la solidez colectiva cementera y la agresividad universitaria.

El regreso del protagonismo mexicano

Más allá del campeón, esta final representa una señal positiva para el entrenador mexicano . Durante años existió el debate sobre la poca confianza hacia los estrategas nacionales en equipos protagonistas de la Liga MX, pero tanto Joel Huiqui como Efraín Juárez han demostrado que el talento mexicano también puede liderar proyectos competitivos y pelear por títulos.

Desde aquella histórica final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul, dirigida por Miguel Herrera y Guillermo Vázquez, tuvieron que pasar 13 años para que nuevamente dos entrenadores mexicanos coincidieran en una serie por el título de la Liga MX.

La final entre Cruz Azul y Pumas no solo pondrá en juego el campeonato; también marcará un capítulo importante para una nueva generación de técnicos mexicanos que busca recuperar protagonismo en los banquillos del futbol nacional.

SV