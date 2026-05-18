El motivo de Cruz Azul para jugar la final de ida contra Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes

La Liga MX confirmó oficialmente las fechas y sedes de la final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM, despejando las dudas sobre dónde disputaría La Máquina el partido de ida por el título.

Aunque durante semanas se especuló con la posibilidad de que el conjunto cementero jugara la final en Puebla, ciudad que utilizó como sede durante gran parte del semestre, finalmente el club podrá regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble históricamente identificado con la institución y recordado por muchos aficionados como el Estadio Azul.

La decisión responde al deseo de la directiva encabezada por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, quien desde días atrás había adelantado que el club buscaría volver a su antigua casa para encarar el encuentro más importante del torneo.

Además del aspecto sentimental, dentro de la institución también se tomó en cuenta el beneficio deportivo y operativo que representa jugar en la capital del país. En el club consideraron que trasladarse nuevamente a Puebla implicaba un desgaste adicional para jugadores, cuerpo técnico y personal, ya que incluso en condición de local el equipo no terminaba de sentirse completamente arropado.

El regreso al inmueble de la colonia Noche Buena también facilita la logística de la final y permite que la afición celeste tenga una conexión más cercana con el equipo en un escenario lleno de historia para la institución.

Este fue el marcador de la última vez que Cruz Azul jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes

El regreso cobra todavía más relevancia por el significado emocional que tiene este escenario para la afición celeste. La última vez que Cruz Azul jugó ahí vivió una dolorosa eliminación frente al Club América en las semifinales del Apertura 2024, luego de caer en una intensa serie que terminó 3-4 en el marcador global el 8 de diciembre de ese año.

Ahora, el equipo dirigido por Joel Huiqui tendrá una nueva oportunidad de escribir historia en ese recinto, esta vez ante Pumas y con un campeonato en juego.

La clasificación de Cruz Azul a la final llegó después de superar a Guadalajara, resultado con el que confirmó su candidatura al título y alimentó la expectativa de una final que promete un ambiente especial por el retorno del club a uno de los estadios más representativos de su historia.

MF