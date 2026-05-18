La Selección Mexicana de futbol albergará por tercera ocasión en la historia una Copa del Mundo y, como tal, selló automáticamente su boleto para participar, además de formar parte del bombo 1 del sorteo, en el que quedó ubicada junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. No obstante, el proceso mundialista del Tri no ha sido sencillo.

Tras la era de Gerardo Martino, llegaron Diego Cocca y Jaime Lozano con gestiones breves que retrasaron cualquier preparación definitiva para el combinado nacional. Con la llegada de Javier Aguirre, las aguas tampoco han estado del todo calmadas , entre la búsqueda de un estilo de juego que aún no luce definido, una concentración extensa sin la seguridad de estar convocados y directivos que realizan cambios repentinos.

La presión de jugar como anfitrión

En medio de ese panorama, la misión del combinado azteca es aún más exigente después del fracaso en Qatar hace cuatro años. Como anfitrión, la vara está puesta no solo en alcanzar el famoso quinto partido, sino incluso el sexto, que con el nuevo formato apenas representa la ronda de Cuartos de Final. Esa es la mejor instancia que México ha logrado en una Copa del Mundo, en dos ocasiones y ambas siendo sede: en 1970 y 1986. Por ello, la obligación este año no es menor, especialmente después de no clasificar a Octavos de Final en territorio árabe.

El “Vasco” todavía debe realizar el recorte de 55 a 26 jugadores que disputarán el torneo . De la prelista, 18 futbolistas militan en el extranjero y ya se integraron Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez a la concentración, mientras que podrían ser entre diez y doce convocados provenientes de otras ligas. El resto serán elementos de la Liga MX, que por ahora tiene una base importante del Guadalajara, club que aportó cinco convocados al Centro de Alto Rendimiento y mantiene a ocho jugadores con posibilidades de asistir al Mundial.

Ochoa y Quiñones, nombres que destacan

La conversación alrededor de los elegidos por Aguirre ha girado principalmente en torno al posible sexto Mundial de Guillermo Ochoa, quien ha dejado actuaciones memorables en ediciones anteriores. Otro futbolista que ha destacado, pese a las críticas, es Julián Quiñones, gracias a su momento goleador con 30 anotaciones en la liga de Arabia Saudita, cifra que lo coloca en el segundo lugar de goleo.

El Tri, a falta de casi tres semanas para el silbatazo inicial en el Estadio Azteca, aún no resuelve incógnitas importantes sobre su rendimiento en un proceso urgido de resultados , mismos que tendrán que llegar en un lapso de al menos tres partidos.

SV