El conjunto nacional de las barras y las estrellas no se ha distinguido por la regularidad en sus participaciones en Copas del Mundo . Si bien puede presumir de ser la única selección de la Concacaf que ha llegado a unas Semifinales, ese resultado llegó en un formato corto, en Uruguay 1930.

En las ediciones recientes alcanzó los Octavos de Final en Brasil 2014 y Qatar 2022, pero no logró clasificar a Rusia 2018 y, como anfitrión en 1994, quedó eliminado en los Octavos de Final.

Un grupo accesible, pero con presión de local

Ahora, Estados Unidos será el principal anfitrión de la Copa del Mundo, junto con México y Canadá, y deberá hacer valer la localía para igualar lo conseguido en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó los Cuartos de Final, o incluso firmar la mejor actuación de su historia. Sin embargo, para ello primero deberá superar el Grupo D, en el que compartirá sector con Paraguay, Australia y Turquía.

La selección norteamericana ha tenido como referente en los últimos años a Christian Pulisic, atacante del Milan, campeón de la Champions League con el Chelsea y quien ya ocupa la quinta posición entre los máximos anotadores históricos de Estados Unidos, con 32 goles. El futbolista se perfila como la pieza clave del equipo para este verano .

También han destacado en el panorama internacional Weston McKennie, con la Juventus; Gio Reyna, con el Borussia Dortmund; Timothy Weah, con el Marsella; y Ricardo Pepi, con el PSV. A ellos se suma talento de la MLS, como Tim Tillman, del LAFC; Diego Luna, del Real Salt Lake; y Miles Robinson, del FC Cincinnati.

Pochettino busca consolidar el proyecto

Mauricio Pochettino llegó al banquillo estadounidense en septiembre de 2024 y, en su primer compromiso oficial, perdió tanto la Semifinal de la Liga de Naciones como el partido por el tercer lugar. Posteriormente, cayó en la Final de la Copa Oro ante México. Desde entonces, en partidos amistosos registra cuatro victorias, un empate y tres derrotas, dos de ellas en marzo frente a Bélgica y Uruguay.

El técnico argentino deberá sacar el máximo provecho de los últimos dos duelos de preparación, ante Senegal y Alemania, para afianzar el estilo de juego de posesión que suele implementar, además de aprovechar la verticalidad que ofrecen futbolistas como Weah, con el objetivo de mostrar su mejor versión cuando arranque el Mundial.

SV