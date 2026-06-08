Victor Wembanyama llenó la hoja de estadísticas con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias, tres tapones -uno de ellos en un momento clave del cierre- y dos robos para que los Spurs de San Antonio derrotaran 115-111 a los Knicks de Nueva York y evitaran quedar 0-3 en la serie, una situación de la que ningún equipo se ha recuperado en la historia de la NBA.

El Madison Square Garden volvió a recibir unas Finales después de 27 años y la afición se encargó de hacer pesar el recinto neoyorquino , pero los texanos supieron imponerse en un partido cerrado, sustentados en una defensa sólida. El encuentro se definió gracias a dos tiros libres de Stephon Castle y un triple fallado por Mikal Bridges en los últimos segundos.

Además de los ajustes tácticos, el equipo dirigido por Mitch Robinson mantuvo la calma en los momentos más complicados. Una vez más, los Spurs construyeron una ventaja de doble dígito en el segundo cuarto que terminó por desvanecerse, y los Knicks llegaron a tomar la delantera en el tramo intermedio del partido impulsados por el entusiasmo de las gradas. Sin embargo, en medio de un ambiente hostil, la ventaja volvió a manos del conjunto del Oeste, que logró conservarla hasta el final, aunque con dosis de dramatismo.

Todos los titulares de San Antonio anotaron en doble dígito y el equipo asistió el 71 por ciento de sus canastas. Castle aportó 23 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes; De’Aaron Fox sumó 12 unidades y ocho asistencias en una noche intermitente; Julian Champagnie colaboró con 12 puntos y tres triples; Devin Vassell encestó 11; mientras que, desde la banca, Dylan Harper registró 13 puntos y nueve rebotes, una muestra de la energía que aportó el novato este lunes.

Jalen Brunson volvió a liderar a los de la Gran Manzana con 32 puntos, seguido por OG Anunoby con 28 . Sin embargo, el resto de la quinteta dirigida por Mike Brown quedó a deber. Josh Hart contribuyó con 16 unidades, mientras que Karl-Anthony Towns terminó con 11 y Mikal Bridges apenas encestó una canasta en cinco intentos. Los Knicks tendrán una oportunidad más de colocarse a un triunfo del campeonato el próximo miércoles, aunque la serie ya tiene asegurado su regreso a San Antonio.

SV

