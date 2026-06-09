Argentina vs. Islandia: Dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

El capitán Lionel Messi dejó atrás una dolencia muscular y jugará para el vigente campeón del mundo Argentina contra Islandia en la última prueba antes del Mundial.

El astro, que en pocos días cumplirá los 39 años, se recuperó de una fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo que había sufrido en su última presentación con Inter Miami el pasado 24 de mayo.

Aunque ya se entrena con normalidad, Messi no sumó minutos en la victoria de la Albiceleste 2-0 ante Honduras el sábado.

Scaloni no reveló si Messi jugará de entrada o ingresará desde la banca ante Islandia, última prueba antes del debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

Scaloni también se refirió al resto de los jugadores que llegaron lesionados al campamento argentino en Kansas City.

El técnico confirmó que los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están en condiciones de volver a jugar tras recuperarse de lesiones musculares, al igual que el delantero Nicolás Paz, quien arrastraba un golpe de rodilla.

En cambio, el arquero titular Emiliano Martínez (fractura de dedo anular de la mano derecha), el delantero Julián Álvarez (torcedura de tobillo) y el mediocampista Leandro Paredes (desgarro) siguen trabajando por separado.

Dónde ver Argentina vs. Islandia

Fecha: de junio

Horario: 19:00 hrs.

Canal: DAZN

Alineaciones probables para el Argentina vs. Islandia

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Islandia: Valdimarsson; Thorhallsson, Gretarsson, S Thordarson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, G Thordarson, Baldursson, Hlynsson; Willumsson.