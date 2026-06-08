Pumas hace oficial la salida de Efraín Juárez

La etapa de Efraín Juárez al frente de los Pumas de la UNAM llegó oficialmente a su fin. Luego de varios días de incertidumbre sobre su continuidad, el club universitario confirmó mediante un comunicado que el estratega mexicano no seguirá en el banquillo auriazul para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales", señaló la institución en el mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La salida de Juárez se produce apenas unas semanas después de haber llevado a Pumas a disputar la final del Clausura 2026, convirtiéndose en el técnico más reciente en colocar al conjunto universitario en la pelea por el título. Sin embargo, los felinos no pudieron coronar la campaña al caer ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Aunque el entrenador aún tenía vínculo con la institución, su contrato estaba próximo a finalizar y la directiva no concretó una renovación. Tras la conclusión del torneo, Juárez viajó a Europa mientras permanecían las dudas sobre su futuro , situación que finalmente derivó en la decisión de poner fin a su ciclo con el equipo del Pedregal.

En el mismo comunicado, la directiva auriazul aseguró que continuará trabajando para cumplir con las exigencias deportivas de la institución y responder a las expectativas de su afición. Asimismo, adelantó que en los próximos días dará a conocer al nuevo responsable del primer equipo.

De acuerdo con diversos reportes, entre los candidatos para ocupar el puesto aparecen nombres como Guillermo Vázquez, Robert Dante Siboldi y Esteban Solari, quienes figuran entre las principales opciones para tomar las riendas de Pumas de cara al Apertura 2026.

SV