FIFA promete una inauguración mundialista sin comparación

La FIFA busca unir cada vez más el espectáculo del futbol con el entretenimiento artístico, y este verano tendrá una oportunidad inmejorable para lograrlo. Con los ojos de todo el planeta puestos en el Estadio Ciudad de México para el partido inaugural del torneo entre el Tri y Sudáfrica, este jueves, la cancha del Coloso de Santa Úrsula será el escenario de una ceremonia de apertura sin precedentes , de acuerdo con el organismo rector del futbol mundial. Sin embargo, no será la única.

Por primera vez en la historia, tres países albergan la Copa del Mundo, por lo que también será la primera edición con tres ceremonias inaugurales, una en cada nación anfitriona. Estados Unidos y Canadá harán sus respectivos debuts al día siguiente, el viernes 12 de junio. La Hoja de Maple se enfrentará a Bosnia y Herzegovina a la 1:00 p.m. (tiempo del centro de México) en Toronto, mientras que las Barras y las Estrellas debutarán en Los Ángeles frente a Paraguay a las 19:00 horas.

Dentro del concepto que la FIFA pretende aplicar a las ceremonias inaugurales, el eje central será el codiciado trofeo Jules Rimet , representado a través de las tres culturas anfitrionas de esta edición, con elementos distintivos de cada una durante sus respectivas presentaciones. En el caso de México, el papel picado tendrá un papel protagónico durante los festejos previos al encuentro, y se espera que la ceremonia incluya diversas representaciones del arte, la cultura y la historia del país.

“México dará inicio a una ceremonia inaugural sin precedentes en una celebración llena de sonido, color y significado... Estas ceremonias reunirán música, cultura y futbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo”, escribió en sus redes sociales Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En la capital mexicana están programados diez artistas para presentarse en vivo: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, así como Shakira y Burna Boy. El cartel combina talento mexicano con reconocidas figuras latinoamericanas e internacionales que han marcado distintas generaciones en la industria musical.

En Canadá se presentarán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, mientras que en Estados Unidos sonarán las canciones de Katy Perry, Anitta, Future, Lisa, Rema y Tyla.

Cada una de las ceremonias comenzará una hora y media antes del inicio de los partidos. Por ello, es importante considerar que será necesario llegar con anticipación a los estadios, los cuales abrirán sus puertas cuatro horas antes del silbatazo inicial. En el caso de México, el acceso al inmueble estará disponible desde las 9:00 de la mañana .

Programa de la inauguración del Mundial

9:00 | Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México

11:30 | Inicio de la ceremonia de inauguración

12:10 | Inicio del calentamiento de los jugadores

12:50 | Acto protocolario de la FIFA

13:00 | Silbatazo inicial de México vs. Sudáfrica

SV