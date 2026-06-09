México vs. Sudáfrica: 5 datos de Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que dirigirá el partido inaugural del Mundial 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha designado al brasileño Wilton Pereira Sampaio como el árbitro central para dirigir el partido inaugural del Mundial 2026, en el cual se enfrentarán las selecciones de México y Sudáfrica. A sus 44 años, el colegiado asume la responsabilidad de impartir justicia en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial, consolidando así una carrera internacional que ha ido en constante ascenso durante la última década.

Para comprender la magnitud de esta designación, es fundamental repasar cinco datos esenciales sobre su trayectoria.

Experiencia internacional

Sampaio obtuvo el gafete de la FIFA en el año 2013, lo que significa que acumula más de una década dirigiendo encuentros fuera de su país. Esta longevidad en la élite le ha permitido desarrollar un manejo de partido que las autoridades del fútbol valoran especialmente para compromisos de alta tensión, donde el control emocional de los jugadores es tan importante como la aplicación técnica del reglamento.

Participación previa en justas mundialistas

El brasileño formó parte del cuerpo de silbantes en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde tuvo actividad en la fase de grupos y en rondas eliminatorias. Haber pisado ya el máximo escenario del futbol internacional reduce el margen de nerviosismo que suele acompañar a los debutantes, garantizando que el entorno mediático y la presión del partido inaugural no superen su capacidad de concentración.

Estilo de arbitraje y rigor disciplinario

Estadísticamente, Sampaio se caracteriza por mantener un promedio elevado de tarjetas amarillas por partido. Su filosofía en el terreno de juego consiste en sancionar las faltas tácticas desde los primeros minutos para evitar que los equipos recurran al juego brusco como estrategia sistemática. Esta tendencia a cortar las infracciones de raíz explica por qué la FIFA confía en él para un duelo inaugural, los cuales históricamente suelen ser cerrados, físicos y propensos a las interrupciones constantes.

Dominio en las competiciones de clubes sudamericanos

Sampaio es un árbitro habitual en las fases decisivas de la Copa Libertadores y las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, torneos conocidos por su alta exigencia física y ambiental. Además, ha sido reconocido en múltiples ocasiones como uno de los mejores colegiados del Campeonato Brasileño, una de las ligas más competitivas del mundo, lo que avala su consistencia semana a semana frente a escenarios complejos.

Además, ha sido elegido como uno de los mejores árbitros del Campeonato Brasileño en múltiples ocasiones, destacando por su rigor.

¿Por qué eligieron a Sampaio para pitar el primer partido?

La elección de un árbitro sudamericano para un enfrentamiento entre representantes de la Concacaf (México) y la CAF (Sudáfrica) cumple estrictamente con los lineamientos de imparcialidad geográfica de la FIFA. Para este compromiso, Sampaio estará acompañado en las bandas por su equipo habitual de asistentes brasileños, una medida que busca asegurar la fluidez en la comunicación. Asimismo, su familiaridad con los protocolos del videoarbitraje (VAR) será determinante para resolver jugadas cerradas sin afectar el ritmo del espectáculo.

Wilton Sampaio durante un juego de la Copa Libertadores de 2017. El árbitro brasileño es habitual en las competencias sudamericanas. AFP/Archivo

El polémico antecedente en Qatar 2022

Un punto especialmente interesante en la carrera de Wilton Sampaio es su actuación durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, específicamente en el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Francia. En aquel encuentro, el árbitro brasileño fue objeto de severas críticas por parte de los jugadores ingleses y la prensa británica, quienes cuestionaron su criterio para sancionar faltas y su interpretación en jugadas clave dentro del área.

Futbolistas como Harry Maguire y Jude Bellingham expresaron públicamente su descontento con el nivel del arbitraje tras la eliminación de su equipo. Sin embargo, lejos de que este episodio mermara su reputación a nivel institucional, la comisión de árbitros respaldó sus decisiones técnicas, considerando que aplicó el reglamento de manera correcta bajo una presión extrema.

Esta resiliencia ante la crítica mediática internacional es uno de los factores que cimentó la confianza para otorgarle ahora la responsabilidad del partido inaugural en 2026.