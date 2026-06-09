La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio este jueves 11 de junio con una jornada inaugural que pondrá en marcha la actividad del Grupo A, donde cuatro selecciones comenzarán la lucha por uno de los boletos a la fase de eliminación directa. En esta primera fecha, los equipos buscarán sumar sus primeras unidades para tomar ventaja en un sector que promete mantenerse competitivo desde el arranque del certamen. Los encuentros podrán seguirse mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales, permitiendo que millones de aficionados no se pierdan ningún detalle del comienzo de la máxima justa del futbol internacional.

El principal foco de atención estará en la presentación de México, que afrontará su primer compromiso del torneo frente a Sudáfrica con la misión de aprovechar la localía y ofrecer una actuación convincente ante su afición. Un triunfo podría representar un impulso importante para encaminar sus aspiraciones mundialistas desde las primeras jornadas. Más tarde, la actividad del día concluirá con el choque entre Corea del Sur y Chequia, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos selecciones que también aspiran a avanzar a la siguiente ronda y para las que cada punto podría resultar determinante en la definición de los clasificados del Grupo A.

Por si estás interesado en ver la actividad, te compartimos los horarios y las opciones de transmisión para seguir EN VIVO los partidos de este jueves 11 de junio en el Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Jueves, 11 de junio de 2026

México vs Sudáfrica

Sede: Estadio Ciudad de México, 13:00

Estadio Ciudad de México, 13:00 Transmisión: Canal 5, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Las Estrellas, Nu9ve, Azteca 7

República de Corea vs República Checa

Sede: Estadio Guadalajara, 20:00

Estadio Guadalajara, 20:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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