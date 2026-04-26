Los Rockets de Houston no se quieren despedir de los Playoffs todavía. La quinteta texana, aún sin Kevin Durant, mostró valentía y sacó las garras para apalear a los Lakers 115-96 y evitar ser barridos en la primera ronda; ahora está en manos de los de Los Ángeles si quieren terminar el asunto el próximo martes en casa .

Luego de que los californianos le sacaran el partido de la bolsa a los texanos en los últimos segundos del partido anterior, que terminaron por llevarse en tiempo extra, los de Ime Udoka se encargaron de dejar completamente tendidos en la lona a sus rivales, con una apabullante segunda mitad y una ventaja de 28 en el último cuarto con la que JJ Reddick sacó la bandera blanca.

El dominio de los Rockets pasó por la defensa con la que forzaron 23 pérdidas de balón -17 de esas siendo robos con 5 de Tari Eason- de los de dorado y púrpura, que además salieron poco finos a distancia, con solo 5 de 22 triples, en tanto que Houston, con gran ímpetu en los dos costados, ganó la batalla de puntos en contragolpe (23-18) y en segundas oportunidades (20-13).

Alperen Sengun y Amen Thompson no necesitaron salir como francotiradores, no tiraron triples en el juego, en cambio, machacaron varias veces la pintura y sacaron provecho con tiros a distancia para acabar con 19 y 23 puntos respectivamente, mientras que Eason se unió a la fiesta con otros 20.

Del otro costado, LeBron James tuvo un juego apagado con solamente dos tiros de campo y apenas alcanzando la decena de puntos y aunque repartió 9 asistencias, cargó con 8 de las pérdidas de los Lakers. Deandre Ayton, que parecía estar limpiando -con 19 puntos y 10 rebotes- actuaciones individuales pobres, salió expulsado por una falta flagrante de segundo grado.

SV