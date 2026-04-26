Por segundo juego consecutivo, los Trail Blazers dejaron escapar una ventaja de doble dígito con los Spurs de San Antonio, que con Victor Wembanyama de regreso, terminaron propinándole una paliza en el último cuarto y ganaron 114-93, robaron los dos juegos en su estadía en Portland y tendrán la oportunidad de finiquitar la serie en casa el próximo martes.

De nueva cuenta, la primera mitad fue controlada por los Blazers , que impusieron su juego con intensidad y agresividad, comandados por Deni Avdija y Jrue Holliday, combinados para 21 puntos en los dos cuartos iniciales, además de una dura defensa que incomodó a Wembanyama y compañía, dejándolos en solo 18 puntos en el segundo episodio y a 17 de distancia, al tiempo que Mitch Robinson no encontraba respuestas desde la banca.

Las palabras de Robinson en el vestidor durante el descanso, los ajustes en la duela funcionaron de maravilla y la algarabía absoluta que reinaba en la arena se apagó en pocos minutos tras la reanudación. Con un parcial de 23-4 para los texanos, en el que Wembanyama empezó a trabajar más cerca del aro y el equipo encontró mejores opciones de tiro, desmantelaron por completo la ventaja de Portland, su estado anímico y el tercer cuarto acabó empatado.

El cierre fue un monólogo de San Antonio, aprovechando el desconcierto y la desesperación total de los locales, que se vieron superados por 38 puntos en la segunda mitad. Wembanyama, en su regreso tras la conmoción del segundo juego, terminó con 27 puntos y 11 rebotes; el veterano, De’Aaron Fox redimió actuaciones anteriores y registró 28 puntos con 7 asistencias.

Deni Avdija y Jrue Holliday acabaron con 46 puntos, sin ayuda de los titulares y con Scoot Henderson con una triste participación sin anotar. Los Trail Blazers tendrán que ir al Álamo en busca de alargar la batalla con la cabeza agachada luego de sufrir dos derrotas que los ponen en la cuerda floja al borde de la eliminación y con un duro golpe emocional.

SV