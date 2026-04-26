La tabla de goleo del Clausura 2026 quedó definida tras la Jornada 17 , con una disputa que se mantuvo cerrada hasta el final del torneo. Varios delanteros lograron destacar por su efectividad, aunque solo uno consiguió marcar la diferencia suficiente para quedarse con el título individual.

Joao Pedro, del Atlético San Luis, se proclamó campeón de goleo con 14 anotaciones, consolidándose como el atacante más determinante del certamen. Su regularidad a lo largo de la temporada y su capacidad para aparecer en momentos clave le permitieron sostener el liderato pese a la presión en la recta final.

Detrás de él finalizó Armando “Hormiga” González, de Chivas, con 12 goles, manteniéndose como el principal perseguidor durante varias jornadas. En el siguiente escalón se ubicaron Robert Morales, de Pumas, y Diber Cambindo, de León, ambos con 8 anotaciones, confirmando su peso ofensivo dentro de sus respectivos equipos.

Más abajo aparece Juninho, también de Pumas, con 7 goles, cerrando el grupo de los delanteros más productivos del campeonato. Así, la tabla de goleo refleja no solo el dominio de Joao Pedro, sino también la competitividad entre varios atacantes que se mantuvieron en la pelea hasta el cierre de la fase regular.

Así quedó la tabla de goleo tras la Jornada 17

Posición Jugador Equipo Goles 1 Joao Pedro Atlético San Luis 14 2 Armando González Chivas 12 3 Robert Morales Pumas 8 4 Diber Cambindo León 8 5 Juninho Pumas 7 6 Juan Brunetta Tigres 7 7 Kevin Castañeda Xolos 7 8 Paulinho Toluca 6 9 Alfonso González Atlas 6 10 Ángel Correa Tigres 6

SV