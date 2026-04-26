Liga MX: Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX ha quedado atrás, pero hay ocho equipos que aún tienen algo que decir . Con la victoria de Cruz Azul, estrenando a Joel Huiqui como técnico ante Necaxa para cerrar el torneo, el trayecto quedó finalmente definido para los clubes que siguen con vida y aspiran a levantar el título en un calendario atípico y apretado.

El último resultado de La Máquina terminó por acomodar las piezas de la Liguilla, en la que ya estaban definidos los ocho boletos y había dos enfrentamientos confirmados: Pumas frente al América y Chivas ante Tigres. Mientras tanto, las otras dos llaves terminaron por cruzar a los celestes con Atlas y a Pachuca con el bicampeón, Toluca, siendo estos dos últimos los que descendieron posiciones en la tabla.

Será hasta el próximo 2 de mayo cuando arranque la batalla de los cuartos de final, con eliminatorias que prometen . Más allá del estado de forma actual de cada equipo —algunos más favoritos que otros—, las sorpresas siempre están a la orden del día en la Liguilla del futbol mexicano.

Pumas vs América

Un clásico siempre está cargado de expectativa y morbo, y en este caso el Clásico Capitalino no es la excepción. A pesar del paso irregular que vive el América, el choque ante Pumas tiene un sabor especial en la fiesta grande, algo que no ocurría desde el Apertura 2021.

Aunque los de Coapa han salido victoriosos en cinco de siete cruces en torneos cortos, el cuadro universitario llega esta vez con la etiqueta de favorito . Terminaron como líderes generales con una sola derrota y mostraron mayor constancia a lo largo del torneo, en el que no figuraban inicialmente como candidatos.

El América ha tenido uno de sus peores torneos en la era de André Jardine, dejando dudas en la mayoría de las jornadas. Si bien vencieron a Toluca y León, la victoria ante los esmeraldas y la derrota frente a Atlas dejaron claro que dentro del plantel hay más interrogantes que certezas de cara a esta etapa.

Chivas vs Tigres

El Guadalajara firmó el mejor torneo corto de su historia, con récord de puntos, y ahora enfrenta a un rival que trae recuerdos tanto positivos como negativos en Liguilla. En el historial, el Rebaño Sagrado ha logrado imponerse en tres de cuatro ocasiones, aunque la Final del Clausura 2023 sigue siendo una espina.

El equipo de Gabriel Milito tendrá la ligera ventaja de cerrar la serie en casa, por lo que el apoyo de la afición será clave. Esto cobra mayor relevancia tras un cierre de torneo con sabor amargo, marcado por dos empates sin goles ante rivales fuera de Liguilla . A ello se suma la convocatoria de la Selección Mexicana, que podría dejar al técnico argentino sin varios elementos importantes.

Además, el antecedente más reciente entre ambos sigue fresco: en la jornada 14, los rojiblancos fueron goleados 4-1 en el Volcán, lo que le da al conjunto felino argumentos para explotar las debilidades del equipo tapatío y anticipa una serie más cerrada de lo esperado.

Cruz Azul vs Atlas

Cruz Azul venía en caída libre, con nueve partidos sin ganar, y cuando La Noria estaba en crisis, la solución fue la salida de Nicolás Larcamón, una decisión inesperada considerando que el equipo peleó el liderato durante gran parte del torneo. Aun así, los cementeros demostraron su experiencia al aprovechar un rival accesible como Necaxa para recuperar confianza y contundencia.

Por plantel, profundidad y el nivel mostrado en varios lapsos del torneo, Cruz Azul parte como favorito ante Atlas, aunque la irregularidad reciente reduce la ventaja que podría haber tenido en otras circunstancias.

Atlas, por su parte, se mantiene como un rival incómodo bajo la dirección de Diego Cocca , quien ha logrado competir con un plantel más limitado que el del bicampeonato. Los rojinegros solo registran una derrota —ante León— después del Clásico Tapatío y suelen protagonizar partidos cerrados, de pocos goles, respaldados por el orden defensivo característico del técnico argentino.

Pachuca vs Toluca

El bicampeón del futbol mexicano atravesó un bache de seis jornadas que lo relegó en la tabla, cambiando por completo su panorama: de aspirar al liderato a tener que disputar la Liguilla como visitante. Su primer reto no será sencillo, ya que enfrentará a unos Tuzos que, pese a un cierre irregular, fueron de los equipos más constantes del torneo, lo que convierte esta serie en una de las más equilibradas de los cuartos de final.

Toluca se perfila como el visitante más peligroso de esta fase, mientras que Pachuca contará con la ventaja de la localía y una mejor posición en la tabla. No obstante, los Diablos Rojos tendrán la atención dividida, ya que continúan en competencia en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde disputan las semifinales de manera simultánea.

El conjunto escarlata deberá apelar a la experiencia y jerarquía de su plantel , así como al liderazgo de su técnico, Antonio Mohamed, para competir en ambas competencias, ya sea manteniendo la doble aspiración o priorizando uno de los objetivos.

SV