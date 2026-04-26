La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin tras disputarse la Jornada 17 , dejando definidos tanto los clasificados a la Liguilla como el orden de la Tabla General. Con ello, arranca oficialmente la etapa decisiva del torneo, en la que los mejores equipos buscarán el título.

En la parte alta, Pumas y Chivas finalizaron empatados con 36 puntos, aunque los universitarios se quedaron con el liderato por criterios de desempate. Detrás se ubicaron Cruz Azul con 33 unidades, Pachuca con 31, seguidos de Toluca con 30, completando así los primeros puestos que avanzan de forma directa a la siguiente ronda.

La zona de repechaje quedó conformada por Atlas, Tigres y América, que cerraron con 26 y 25 puntos respectivamente, junto a Tijuana y León, quienes lograron mantenerse dentro de los puestos de Play-In. En contraste, equipos como Monterrey, Atlético San Luis y Mazatlán quedaron fuera de la pelea, mientras que Santos Laguna terminó en el fondo de la tabla como el peor equipo del certamen.

En la lucha por el título de goleo, Joao Pedro, del Atlético San Luis, se proclamó campeón con 14 anotaciones, superando a “Hormiga” González de Chivas, quien se quedó con 12 tantos. Más atrás finalizaron Robert Morales y Juninho de Pumas, así como Diber Cambindo de León, completando la lista de los máximos anotadores del torneo.

De esta manera, el Clausura 2026 cierra su calendario regular con Pumas como líder general y con varios equipos mostrando credenciales sólidas rumbo a la Liguilla . Ahora, la atención se centra en la fase final, donde cualquier error puede ser definitivo en la carrera por el campeonato.

Así quedó la tabla general tras la Jornada 17

Posición Equipo Puntos 1 Pumas 36 2 Chivas 36 3 Cruz Azul 33 4 Pachuca 31 5 Toluca 30 6 Atlas 26 7 Tigres 25 8 América 35 9 Xolos 23 10 León 22 11 Querétaro 20 12 Juárez 19 13 Monterrey 18 14 Atlético San Luis 18 15 Necaxa 18 16 Mazatlán 15 17 Puebla 13 18 Santos 12

SV