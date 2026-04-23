Los Timberwolves le dieron una cálida bienvenida en Minnesota a los Nuggets de Denver, venciéndolos 113-96 . Este fue su segundo triunfo consecutivo, lo que les da la delantera en la serie, con un juego más por disputar como locales. Rudy Gobert y Jaden McDaniels fueron piezas determinantes en ambos costados de la duela este jueves.

Los Wolves fueron una auténtica aplanadora que evitó que los Nuggets siquiera pensaran en la victoria durante el tercer encuentro. Rudy Gobert demostró por qué ha sido cuatro veces Jugador Defensivo del Año, registrando tres tapones e incomodando a Nikola Jokic durante todo el juego. A pesar de los 27 puntos del serbio, 11 llegaron desde la línea de tiros libres, ya que falló 19 intentos de campo; ocho de ellos fueron triples, de los cuales solo encestó un par.

Jaden McDaniels, quien declaró que los Nuggets tenían malos defensores después del juego 2, firmó un doble-doble con 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Ayo Dosunmu aportó 25 unidades desde la banca. Esto le permitió a Anthony Edwards tener un juego de menor presión y responsabilidad en la conducción, que parecía estar en piloto automático, llevando la ventaja hasta los 27 puntos.

Los Nuggets nunca se sintieron cómodos en territorio ajeno. Resintieron la ausencia de Aaron Gordon, quien no pudo jugar debido a molestias en la pantorrilla izquierda. Jokic y Murray no lograron encontrar la canasta con facilidad, tirando para 26.9% y 29.4% de campo, respectivamente, además de ser superados en la pintura por el doble de puntos (68-34).

David Adelman tendrá mucho trabajo de cara al juego del próximo sábado. Tras perder la ventaja de localía, el encuentro cobra mayor relevancia para recuperar oxígeno en una serie en la que no han podido establecer su estilo de juego con comodidad .

SV