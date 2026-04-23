Charros de Jalisco doblega a Tecos y consigue su primera serie ganada

Los Charros de Jalisco lograron sacudirse el irregular arranque de campaña y consiguieron su primera serie ganada de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, tras imponerse 2-1 a los Tecos de los Dos Laredos en el tercer y decisivo juego que se disputó en el Parque La Junta.

Tal como ocurrió a lo largo de la serie, el pitcheo volvió a ser el gran protagonista del encuentro . Sin embargo, por segunda noche consecutiva, la ofensiva jalisciense apareció en los momentos clave para inclinar la balanza a su favor en un duelo cerrado de principio a fin.

El pitcher abridor de Charros, Kurt Heyer, subió al montículo con determinación y cumplió con una apertura de categoría. El derecho trabajó cinco entradas en las que permitió apenas dos imparables y una carrera, además de recetar un ponche, mostrando control y efectividad para neutralizar a la ofensiva fronteriza.

Charros tomó la ventaja en la tercera entrada gracias a un doblete de Billy Hamilton, mismo que impulsó a Alfredo Hurtado al plato. Más adelante, Irving López conectó un sencillo productor que le permitió a Mateo Gil anotar la segunda carrera, la cual terminaría siendo la definitiva.

Tecos intentó reaccionar en la parte baja del cuarto inning con una anotación de Cade Gotta, pero el relevo jalisciense se encargó de cerrar la puerta. Max Green, Rafael Córdova y Josh Green lograron una labor impecable para conservar la ventaja.

Incluso, el cierre fue dramático. Jonathan Davis conectó un imparable que parecía empatar el juego, pero un certero tiro de José Aguilar para Alfredo Hurtado puso en out a Cade Gotta antes de llegar a home, evitando los extra innings y manteniendo el triunfo albiazul.

Tras una serie intensa y muy disputada, Charros regresará al Estadio Panamericano para recibir a Caliente de Durango del viernes 24 al domingo 26 de abril .

SV