La venta de boletos para la Copa del Mundo 2026 ha encendido las alertas en México ante el incremento de fraudes dirigidos a aficionados que buscan asegurar su asistencia al torneo. La expectativa por este evento, que será histórico al celebrarse de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, ha elevado significativamente la demanda de entradas, creando un entorno propicio para la actividad de estafadores .

Desde el anuncio de nuevas etapas de venta, miles de personas han intentado adquirir boletos en un proceso caracterizado por su disponibilidad limitada y alta competencia. Esta situación ha llevado a muchos usuarios a buscar alternativas fuera de los canales oficiales, lo que incrementa el riesgo de caer en engaños.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que uno de los principales problemas es la falta de información clara entre los consumidores, particularmente en lo relacionado con las reglas que aplican en México.

A diferencia de otros países, en territorio mexicano la reventa de boletos está prohibida. De acuerdo con la FIFA, el esquema implementado para el Mundial 2026 no contempla la venta libre entre particulares , sino que establece un sistema oficial de intercambio.

Este mecanismo permite a los aficionados transferir sus entradas de forma segura y bajo regulación, evitando abusos y prácticas ilegales. En consecuencia, cualquier oferta de boletos fuera de esta plataforma debe considerarse una señal de alerta, ya que opera al margen de las disposiciones oficiales.

Las autoridades han identificado diversas modalidades de fraude que se han intensificado en las últimas semanas. Entre ellas destacan la venta de boletos falsos o inexistentes a través de redes sociales, la creación de páginas web que imitan el sitio oficial de la FIFA, así como la difusión de ofertas engañosas con precios considerablemente bajos o paquetes turísticos poco creíbles.

También se han detectado casos en los que se solicita a los compradores realizar transferencias directas sin ningún tipo de respaldo. En muchos de estos fraudes, además de obtener dinero, los delincuentes buscan acceder a datos personales y bancarios, lo que puede derivar en afectaciones adicionales.

Existen factores que facilitan este tipo de delitos . La urgencia por conseguir boletos debido a su escasez, los altos precios que incentivan la búsqueda de ofertas más accesibles y la confusión sobre las reglas de compra en México generan un escenario en el que los consumidores pueden tomar decisiones impulsivas. Esta combinación ha sido aprovechada por los estafadores, quienes adaptan sus estrategias a la demanda y al desconocimiento del público.

Ante esta situación, la Profeco ha emitido una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas se encuentra adquirir boletos únicamente a través de los canales oficiales de la FIFA, utilizar exclusivamente el sistema autorizado de intercambio, verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier pago y evitar transferencias directas a cuentas personales. Asimismo, se recomienda desconfiar de ofertas que parezcan demasiado atractivas, ya que suelen ser un indicio de fraude.

El llamado de las autoridades en México es claro: los boletos no se pueden revender; solo se intercambian mediante mecanismos oficiales. Ignorar esta disposición no solo implica incumplir la normativa, sino también exponerse a pérdidas económicas y a ser víctima de fraude en un contexto donde el entusiasmo puede jugar en contra de los consumidores.

SV